EL RADICALISMO LOCAL RECLAMO UNA AGENDA QUE CONTEMPLE EL SUFRIMIENTO DEL PUEBLO

Con la firma de su presidente, Osvaldo Zárate, el radicalismo de Formosa, consideró que “engañar con un relato falso para esconder el fracaso de una gestión de la que no se tiene memoria en la Argentina, exhibe sin dudas al presidente Alberto Fernández, como el jefe del peor gobierno, desde 1983”.

“Ningún dirigente tiene la valentía de reconocer su ineficacia, menos aún el presidente y su vice, ni los gobernadores ni los intendentes, por citar a los más importantes; son especialistas en culpar a otros para justificarse de que no han cumplido con lo que prometieron al pueblo argentino”, argumentó.

“En esa irresponsable acusación de unos a otros, han hablado de sangre de argentinos en las calles, como lo grafica Grabois y la reacción del conocido Aldo Rico, amenazando con no permitir que ello ocurra. Ambos tienen y mantienen un mismo origen partidario, y tienen un común denominador: la violencia y la falta de apego a la ley. Son parte de un mismo partido: un rato de izquierda, y otro de derecha, según convenga; acá no hay ideologías sino conveniencia para llegar al poder”, redondeó el jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial.

“El gatopardismo ideológico del Justicialismo destruyó a la Argentina productiva, la de la referencia cultural de América Latina en materia de educación, de trabajo, de movilidad social ascendente, de ingreso por habitante; han convertido a la Argentina en un país de migrantes, del que los jóvenes huyen en busca de oportunidades de progreso y futuro; se ufanan de defender dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua olvidándose del legado de Raúl Alfonsín de ser los estandartes de los Derechos Humanos”, atacó.

“Quienes abrazamos las banderas de la UCR, intentamos y hasta ahora hemos conseguido, mantener la idea y ejercicio de una república democrática, claro que no somos los únicos, hay un pueblo que reclama justicia, libertad, y estabilidad económica”, planteó en defensa de su espacio.

“Llamarlos a la cordura es nuestra responsabilidad institucional, damos muestra de ello en nuestro accionar diario, no nos está permitido disimular, y menos aún ocultar la realidad de un gobierno sin rumbo, en su búsqueda permanente de la impunidad de la vicepresidente Cristina Fernández, con una agenda que no contempla el sufrimiento del pueblo”, advirtió.

“Nuestra posición en defensa de la república y sus instituciones es firme y lo venimos mostrando no solo en nuestra tierra sino también en el orden Internacional”, aseguró.

“Háganse cargo, no se construye una Argentina sobre la base de la mentira, de la confrontación y el odio, no sigan buscando enfrentarnos entre argentinos como lo hicieron en décadas pasadas para dirimir sus diferencias internas. Compórtense, por una vez en la historia, a la altura del mandato de la sociedad”, exigió.