OLIVERA PIDIO EXTENDER EL HORARIO DE JUEGOS EN EL PARAISO DE LOS NIÑOS

Fabián Olivera no parece darse cuenta que dejó de ser concejal, del mismo modo que cientos de vecinos que diariamente lo convocan para que el radical gestiones curas a los interminables planteos que escucha, vinculados con carencias y penurias de todo tipo por ausencia de las autoridades formoseñas.

Fue precisamente el exconcejal quien puso en tela de juicio el criterio adoptado para que el conocido parque, abra sus puertas a las 15, y se extienda por unas pocas horas.

“La interminable cola que se arma es lamentable, y constituye una muestra del divorcio entre las autoridades y las familias”, apreció Olivera.

“Es un lugar realmente hermoso, lleno de atracciones; no lo entiendo. Del mismo modo, ocurre con la calesita; en estos días, muchísimas familias me preguntaron por el carrusel; no sé que decir, mi sorpresa no deja de agrandarse ¿Tanto le cuesta al gobierno arreglar uno de los juegos más emblemáticos para la niñez?, ¿nadie avisó lo que está ocurriendo con los chicos de Formosa?, dijo.

“Se viene el Día del Niño; sería bueno que se modifique esta mirada, se piense más en los chicos; estamos viviendo horas muy difíciles, al menos permitamos que ellos se entretengan, que jueguen….”, redondeó.