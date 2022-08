Conocido sindicalista de ATUNF, desenmascarado por una jueza, por violencia domestica

El secretario Adjunto de la Asociación de los Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Jorge Horacio Insfran, acaba de ser notificado por una jueza de que no podrá acercarse a su expareja, tras valorar los informes de la Oficina de Violencia Doméstica, en el marco de una denuncia que por violencia familiar le entablara la mujer.

“Por el plazo de 30 días, prohibir a Jorge Horacio Insfran, acercarse a Ana María Cáceres en cualquier lugar en que se encuentre, bajo apercibimiento de pasar los antecedentes a la Justicia Penal para el juzgamiento de la desobediencia”, resolvió, el juzgado Civil nacional 9, con lo que puso sobre el tapete la conducta domestica de un muy conocido sindicalista, que en los últimos años ganó trascendencia por su lucha en favor de los derechos humanos, y en contra de los hechos de violencia, maltratos, y persecuciones dentro del mundo universitario local.

La magistrada, asimismo, dispuso que el segundo de ATUNF, evite “cualquier acto de perturbación u hostigamiento, en forma directa o indirecta – por cualquier medio, ya sea por contacto personal, medio electrónico, telefónico y/o por redes sociales y/o a través de terceros-, con relación a la persona de Ana María Cáceres, extremando los esfuerzos”.

La decisión judicial sorprendió en algunos ámbitos, pero en otros no hizo más que confirmar una personalidad que se le atribuía a Insfran, un peso pesado militante, groso del riñon político del oficialismo provincial.

“Este es el reconstructor de la UNaF, se jacta de rechazar la violencia y de defender la transparencia; es uno de los impulsores de la intervención a nuestra universidad, enquistado en el gremio desde siempre, escudado en el licencia gremial solo para no cumplir con su esfuerzo formal”, resumió sobre Insfran, un colaborador cercano al rector Parmetler, con el que mantiene notorias diferencias políticas.

En diciembre de 2021, Insfran participó de un encuentro que reunió a distintos sectores en defensa de los derechos y en contra de la violencia en la institución. La convocatoria se organizó con el objetivo de plantear “la visibilización de la gravedad de la crisis institucional desatada por la gestión del rector Parmetler, que se traduce en la violación flagrante de los derechos laborales y de los derechos humanos de los integrantes de la comunidad universitaria que se resiste ante la represión y persecución”.

Un poco más acá en el tiempo, en marzo de este año, afiliados de ATUNF cargaron contra Insfran, acusándolo, junto a otros miembros de la organización, de acciones intimidatorias, apañados por la Policía, para torcer la voluntad del votante.

Pero la dualidad del sindicalista acaba de ser blanqueada ahora, con la intervención de una jueza nacional que reaccionó a la denuncia de su ex mujer, una de las ultimas que se le conoce, y donde el buen trato, y la cordialidad siempre estuvieron en disputa.