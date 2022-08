NUEVA INVERSION ALDEANA EN SALUD, EN LA MANZANA DE LOS AUTOS CLASICOS

Se trata de una zona de vasto recorrido para ambos apellidos, tanto histórico como reciente, al punto que en los innumerables pasillos existentes en el interior de la manzana, se encuentran estacionados decenas de automóviles clásicos de marcas europeas y norteamericanas clásicas, que no bajan de los 80 mil dólares, pese a que varios de ellos son bastante antiguos.

Es que se trata de una de las muchas debilidades de Pilyn, aunque apela frecuentemente a su espíritu conservador y cauteloso para no compartir con el gran público la belleza de los Mercedes Benz, Austin Martin, y otras pomposas marcas, reservadas sólo para los bolsillos súper cargados.

Algunos médicos, recuerdan aunque Pillín, en las sombras manejaba el desaparecido sanatorio San José, a través de su esposa Beatriz, una destacada bioquímica, quien se desempeñaba como codirectora de esa clínica privada, ubicada a la vuelta nomás, sobre Rivadavia.

“Pero el cerebro detrás de ellos era el siniestro López Rega aldfeano, un tal Pomelo Ferreira”, ironizó el profesional consultado por Cuarto Poder.

La esquina de Moreno y Junin, le pertenecía a una persona que nada tiene que ver con el mundillo político o de la medicina; pero lo concreto es que lo adquirió Antueno, a pedido de su socio para ampliar los instalaciones operativas de Medicab y de los consultorios de Moreno 150; es decir, un espacio físico para un sanatorio privado VIP. Seguramente, en los próximos días la precaria construccion existente en esa esquina sera demolida, para comenzar a dar vida a una estructura moderna, propia de la arquitectura contemporanea, y donde el dinero no es precisamente un impedimento, aunque su origen no suene a tanta higiene.