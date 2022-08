ADVIERTEN QUE CERCA DEL 90% DE LA ESCUELAS DE FORMOSA NO TIENEN ACCESO A INTERNET

Según datos del propio Ministerio de Educación de la Nación, casi la mitad de las escuelas públicas en la Argentina no tiene conexión a internet.

En el país existen 51.745 escuelas públicas, de acuerdo al padrón oficial del ministerio. De ese total, 24.394 no tienen conexión a internet, quiere decir el 47% del total.

Son escuelas desconectadas, que no tienen posibilidad alguna de utilizar esta herramienta global para la enseñanza de los alumnos.

Según datos del Ministerio de Educación, Unos 2.413.698 alumnos, concurren a escuelas públicas sin internet. El Gobierno responde que este año inició un proceso de conexión de escuelas, pero acepta que aún resta un largo camino. En mayo las escuelas desconectadas ascendían a 27.666.

En mayo pasado, 200 mil alumnos nunca volvieron a la escuela y que durante el primer año de pandemia fueron 1.360.000 los jóvenes que tuvieron problemas para estudiar. En 2021 esa cifra bajó a 450 mil estudiantes con “vinculación nula o insuficiente”. Aún hay miles de estudiantes que nunca regresaron a las aulas.

La falta de conectividad afecta a jardines, escuelas primarias, secundarias, establecimientos para adultos, de educación especial y hospitalarias, entre otras. La problemática se expande en todo el país: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con particulares focos de desconexión en algunas provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

Buenos Aires, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, cuatro ejemplos de provincias con altos niveles de desconexión

El caso más grave es el de Formosa, provincia en la que hay 1441 escuelas sin internet de un total de 1623 establecimientos educativos. Esto representa el 88,79% de las escuelas sin internet.

La situación también es compleja en otras provincias como Chaco, con un total de 2670 establecimientos educativos de los que 2077 (77,79%) no poseen conectividad. En Santiago del Estero el escenario no es muy diferente. De las 2259 escuelas públicas, 1801 no tienen conexión a internet para sus alumnos, es decir, el 79% de los espacios para aprender.

En Tucumán, provincia de Osvaldo Jaldo, los establecimientos educativos son 1594, de los que 1123 (70,45%) aún no cuentan con esta herramienta. En Santa Fe la situación no es muy diferente. De las 4018 escuelas, unas 2611 (64%) no tienen conectividad.

En La Rioja hay 795 establecimientos educativos públicos de los que 454 no tienen conexión a internet. Se trata del 57% sin conectividad.

Las jurisdicciones que mejores índices presentaron son la Ciudad de Buenos Aires y San Luis con casi el 100% de sus escuelas conectadas.

Que una escuela no tenga internet significa que las maestras no pueden descargar contenidos educativos estimulantes para los más chicos, material audiovisual para la primaria y la secundaria o realizar ejercicios con plataformas educativa online en tiempo real. Para los especialistas en educación es una herramienta clave para mostrarles a los más chicos cómo es el mundo.