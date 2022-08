MILY MACIEL: “FRANCISCO PUSO EN EVIDENCIA LA INCAPACIDAD DE MUCHOS FUNCIONARIOS”

“Nosotros iniciamos las obras en julio del año pasado; hicimos todos los trámites de rigor para la habilitación del proyecto del uso de la corriente eléctrica en la provincia, se presentaron todos los proyectos en agosto y en octubre desde Refsa, la empresa distribuidora de luz, nos aprobaron todo”, describió ´la abogada, Emilia Mily Maciel, al dar detalles sobre las gestiones encaradas para habilitar la planta, propiedad de Francisco Paoltroni, el empresario que lanzó su candidatura a gobernador de Formosa.

“Ese fue el comienzo de las obras, que se hicieron con un equipo de ingenieros de una empresa privada de la provincia de Santa Fe. Esa firma se encargó de hacer toda la instalación eléctrica. El proyecto se realizó tal y como estaba planteado y asesorado por un alto funcionario de Refsa”, redondeó.

“Las primeras obras concluyeron a principios de junio de este año y lo más engorroso vino después; luego de tres intentos fallidos sobre el pedido de que nos hagan la conexión a la red provincial, nos confirmaron fecha para hacer el corte de luz, en el lugar, y la conexión propiamente dicha a la red; la fecha estipulada era el 30 de junio”,añadió.

“Uno de los momentos que más bronca me generó dentro de ese circo montado para trabar el funcionamiento de la planta, fue cuando empezaron a salir a hablar pavadas, a decir que no teníamos habilitaciones cuando para ciertas habilitaciones primero necesito energía eléctrica; en esto entro también Senasa, que no habilitará el establecimiento si alguien no pone en funcionamiento las maquinas”, dijo Maciel, también dirigente de una vertiente del radicalismo que viene trabajando con Paoltroni, buscando fortalecer el proyecto político del empresario.

“Pero más que nada quedo expuesta la escasa o nula capacidad que tienen muchos de los funcionarios para hacer emprendimientos propios y crecer de manera independiente”, continuó, sin bajarle el duro tono a su mirada.

“La única manera por la que se hicieron ricos fue a través del Estado, y Francisco puso en evidencia esa inoperancia, demostrando que él pudo generar todo lo que se propuso, sin recursos públicos”, redondeó.

“Francisco con su emprendimiento pone en evidencia la incapacidad de muchos, son los mismos que no toleran que alguien demuestre que las cosas se pueden hacer, lo único que se necesita es trabajo y ser valiente en esta provincia”, reafirmó, defendiendo la línea que viene plantando Paoltroni, en medio de cientos de adhesiones que no paran de crecer.

“Los amigos del gobierno solo saben hacer proyectos, Pymes, con fondos del Estado; Francisco decidió dar un paso en la política siendo oposición, y eso no le perdonan”, justificó.