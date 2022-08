ATE reclamó para Formosa la resolución de los problemas salariales mediante la Ley de Paritarias

Desde la organización que encabeza Néstor Vázquez, señalaron que el único recurso para resolver el atraso salarial de los trabajadores estatales, y muy especialmente de los municipales, es la puesta en marcha de la Ley de Paritarias.

A propósito de la aplicación de este instrumento, que el propio sindicato ha presentado como proyecto de ley en la Legislatura provincial, el dirigente provincial, Fabián Sinsig, consideró que “la paritaria nos permite no sólo trabajar sobre el salario propiamente dicho, también lo hace sobre las condiciones de trabajo, las licencias médicas, las vacaciones anuales y también los adicionales que componen los demás ítem que conforman el salario general”.

Para ATE, la ley también establecería un piso sobre “las condiciones más difíciles” que atraviesan las y los trabajadores municipales, con condiciones laborales más precarias que un estatal provincial y con ingresos salariales, aclaró Sinsig, y graficó el escenario, describiendo los municipales “tienen básicos de entre nueve y once mil pesos e ingresos totales que apenas rozan los 25.000 pesos mensuales; o sea salarios que están muy por debajo de la media provincial”, acotó.

La ausencia de una negociación paritaria no obliga al gobierno a sentarse a negociar salarios en forma colectiva sino que lo permite definir unilateralmente o si quiere sólo con gremios más cercanos. Para resguardar su importancia Sinsig planteó que “una ley paritaria obliga al gobierno de turno a negociar abiertamente con todos los gremios. Así le resta poder y los condiciona cuando buscan adhesión política en los gremios y trabajadores”. “Con la ley de paritarias nos despojamos de esas actitudes que te doy a cambio de esto”, agregó.

Asimismo, dijo que ATE ha pedido el fin de la intervención de los entes descentralizados, como lo es la Caja de Previsión Social y en donde los trabajadores no tienen hoy ninguna participación aun cuando gran parte es sustentada con los aportes de las y los trabajadores del estado provincial y municipios.