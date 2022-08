¿CUÁNTO GASTAN LOS ARTEFACTOS DEL HOGAR Y CÓMO SE LLEGA AL TOPE DE 400 KWH?

Las tarifas de electricidad aumentarán en los hogares que consuman más de 400 kilowatts hora (kWh) por mes, anunció el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, durante su discurso de asunción el 3 de agosto último.

“Entre los más de 9 millones de hogares que pidieron mantener los subsidios en la segmentación tarifaria, se promoverá el ahorro por consumo; y en luz se subsidiará hasta los 400 kWh”, destacó el titular del Palacio de Hacienda. Luego, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que ese tope sería mensual.

La flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció hoy el nuevo esquema tarifario y brindó precisiones sobre su implementación, tras haber sido suspendida la conferencia de prensa en 2 oportunidades.

En esta nota, un detalle de cuánta energía consume cada artefacto del hogar y cuál es el nivel de consumo que debería tener una familia tipo para no excederse de esos 400 kWh, a modo de referencia, a la espera de la oficialización de la medida.

CUÁNTA ENERGÍA CONSUME CADA ARTEFACTO DEL HOGAR

Los usuarios de empresas de energía eléctrica que quieran mantener su tarifa subsidiada deberán asegurarse de no superar el consumo de 400 kWh. Por eso, podría ser útil conocer con precisión cuánto es el consumo de energía de los electrodomésticos.

De acuerdo con datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre el consumo básico de electrodomésticos, un aire acondicionado de 3.500 frigorías de frío y calor con una potencia promedio de 2150 Watt consume alrededor de 1.613 Watt-hora (Wh); una computadora de escritorio, 200 Wh; una notebook, 22 Wh; y una heladera con freezer, 90 Wh.

En cuanto a las lámparas, el consumo de las de bajo consumo varía de 11 a 20 Wh, dependiendo de la potencia de foco. En tanto, las halógenas gastan entre 40 Wh a 100 Wh; y en el LED, el consumo puede limitarse a 5 Wh.

Los lavarropas automáticos de 5 kilos con calentamiento de agua consumen 875 Wh; y un automático común, 175 Wh. Mientras que un microondas gasta unos 640 Wh y una pava eléctrica de 1,7 litros, 2000 Wh.

Es importante recordar que, por lo general, las empresas de energía facturan la energía eléctrica por kilowatt-hora (kWh), que equivale a 1000 Watts-hora (Wh).

José Stella, ingeniero electricista y profesor en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comentó en diálogo con Chequeado que los argentinos “no conocen mucho sobre su propio consumo de energía”, entre otras cosas, porque “el servicio es muy barato en este país, aunque no se perciba”.

Claudio Figuerola, CEO de Wabee Smart Energy SA, una empresa argentina que ofrece un servicio para poder medir el consumo energético hogareño a través de una app, coincidió con Stella que el bajo costo de la energía es uno de los factores que contribuyen a que los argentinos no administren sus consumos de manera eficiente: “No tenemos en cuenta lo que implica para el país y para el planeta el uso irracional de la energía”.

El directivo aseguró a este medio que “el consumo de los clientes baja hasta un 15% cuando cuentan con información sobre su consumo en tiempo real, porque puede ir midiendo el impacto que tendrá sobre sus facturas de servicio modificando pequeños hábitos”.

Sobre el costo de la energía eléctrica, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) publicó en su página web cuadros tarifarios de distintas distribuidoras del ámbito bonaerense, con tarifa plena y con o sin subsidio.

Por ejemplo, un cliente -que consume hasta 325 kWh por mes- de la Empresa Distribuidora La Plata SA (Edelap), abona con subsidios $ 2 mil, según el esquema tarifario con subsidios vigente desde el 1° de junio de 2022; mientras que sin subsidios el importe asciende a $ 6.437.

CÓMO SE LLEGA AL TOPE DE 400 KWH: CASO PRÁCTICO

A modo de referencia, aunque cada usuario deberá analizar su consumo de acuerdo a los artefactos que utiliza en cantidad de horas y eficiencia energética de los mismos, desde Chequeado planteamos el siguiente caso genérico.

Una familia tipo -compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, una hijo de 6 y una niña de 9, según la categorización del INDEC– que vive en un departamento de 3 ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegaría al tope de 400 kWh con el siguiente esquema de consumo:

Heladera con freezer todo el día: 65 kWh / mes

Televisor LED 6 horas diarias: 16,2 kWh /mes

Cafetera de filtro eléctrica, 20 minutos diarios: 9 kWh / mes

Tostadora, 12 minutos diarios: 6 kWh / mes

4 Lámparas de bajo consumo 15 watt, 4 horas diarias: 8 kWh / mes

4 Lámparas halógenas de 40 watt, 4 horas diarias: 20 kWh / mes

PC con monitor LED, 6 horas diarias: 40 kWh / mes

Notebook, 6 horas diarias: 8 kWh / mes

Router WiFi, 16 horas diarias: 14 kWh / mes

4 cargadores de celular, 2 horas diarias: 1,2 kWh / mes

Aire acondicionado de 3.500 frigorías F/C, 12 horas por semana: 77,42 kWh / mes

Lavarropa automático de 5Kg (agua fría), 2 horas diarias 4 veces por semana: 5,6 kWh / mes

Microondas, 1 hora diaria 6 veces a la semana: 15,4 kWh / mes

Aspiradora, 4 horas por semana: 19,2 kWh / mes

Plancha, 3 horas por semana: 9 kWh / mes

Caloventor chico con termostato, 3 horas diarias 5 veces por semana: 78 kWh / mes

GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARGENTINA

El país alcanzó en junio último el consumo más importante de la historia, superando a enero de 2022, al llegar al nivel de 13.073,8 GWh, lo que significó un aumento del 8,5% interanual ese mes, indicó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

Con ese resultado de junio, la demanda eléctrica ascendió por tercer mes consecutivo, luego de la caída de -1,5% en marzo pasado.

En cuanto a la generación de electricidad, más del 50% de la energía eléctrica se generó en junio a partir de combustibles fósiles (o térmicos), mientras que casi el 25% fue por generación hidráulica.

“La Argentina tiene una matriz energética muy interconectada (es decir, para generar energía eléctrica se utilizan otros combustibles, como los fósiles), que históricamente presenta problemas”, destacó Stella. Y agregó: “Llevará años mejorar todo el sistema; no alcanzará con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y, aunque éste entre en funcionamiento, seguiremos importando energía”.

LOS ARTEFACTOS MÁS EFICIENTES

Los artefactos en la Argentina cuentan con una etiqueta de Eficiencia Energética, que es una herramienta que permite conocer el consumo de los electrodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo. Tiene una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética, siendo A el más eficiente y G, el menos.

Los precios de los artefactos pueden ser hasta un 40% superior entre quienes cuenten con una etiqueta A pero -destacó Stella- “ese desembolso extra se recupera rápidamente por la diferencia del consumo”.

“La oferta de productos de eficiencia A es muy buena en nuestro país”, sostuvo y recomendó a Toptenargentina.org -desarrollado por la Fundación Vida Silvestre Argentina- como herramienta de consulta online para conocer los electrodomésticos más eficientes en términos de energía disponibles en el mercado argentino.