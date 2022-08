¿Y la cultura?: el Italia permanece cerrado porque el gobierno no reemplaza a dos empleados jubilados

Pese a ser filmada en Formosa, “El Monte” no tendrá estreno local, los formoseños que quieran verla tendrán que viajar a Resistencia; como muchos otros comprovincianos, deberán armarse de paciencia hasta que las autoridades provinciales designen a los empleados que se jubilaron y dejaron a la única sala pública existente en el medio, sin capacidad operativa. Una nueva burla a la cultra que dicen proteger y difundir.

“El Monte”, última película del director formoseño Sebastián Caulier, debutará a nivel nacional en varias salas de AMBA y el interior del país.

El film que completa la trilogía iniciada con “La inocencia de la araña” y seguida por “El corral” tiene como protagonistas a Gustavo Garzón y Juan Barberini, con la actuación de Gabriela Pastor, Tedy Durán, Melanie Castellini, Ema Cuañeri, Mauricio Vila y Cristian Salguero.

La tercera película de Caulier fue filmada en escenarios naturales formoseños y debió interrumpirse a raíz de la pandemia hasta que las condiciones sanitarias permitieron retomar el rodaje y completar el proceso de postproducción. Sin embargo, pese a haber sido rodada en nuestra provincia, no podrá ser estrenada en Formosa, situación que fue lamentada por el director.

"El Cine Teatro Italia, que es un Espacio INCAA, está cerrado desde la pandemia, hace dos años y medio, y cuando empezaron las reaperturas nunca se abrió esa sala porque aparentemente había un desperfecto con el aire acondicionado del lugar", dijo.

Caulier comentó que los formoseños que quieren ir al cine deben viajar hasta Resistencia, a unos 100 kilómetros, para poder ir a una sala.

"Hay otras dos salas en un hipermercado, que son más chiquitas, que también están cerradas. Esas son privadas. El Italia es una sala tremenda y mis dos películas anteriores las estrené ahí. Estamos tratando de ver de qué manera podemos lograr que haya aunque sea una producción especial. El dispositivo tecnológico funciona. Que se puede pasar una película, se puede pasar", dijo el director.

Según explicó Caulier, el retraso en las obras del cine se debe a que los responsables de la sala se jubilaron y los cargos quedaron vacantes.

SOLO MENTIRAS

El Gobierno de la Provincia de Formosa recibió en comodato las instalaciones del edificio donde funciona el Italia, perteneciente a la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo.

El compromiso asumido implicó la refacción del edificio y a partir de la obligación asumida, la sala fue refuncionalizada, y convertida en Cine-Teatro.

“Un modelo de provincia en el que la cultura es interpretada como expresión de una identidad social que encierra los sentidos y significaciones, pero que al mismo tiempo posee el potencial creativo y generador capaz de proyectar a la sociedad hacia el futuro, en un movimiento de expansión y crecimiento”, planteó el Gobierno provincial al sostener las razones políticas que inspiraron el acuerdo, para hacerse cargo de la sala y sus actividades.

“La iniciativa se realiza desde la convicción de que tanto el cine como el teatro han llegado a ser uno de los medios expresivos más importantes de nuestro tiempo”, amplió.

Sin embargo, como en otros tantos casos, las argumentaciones políticas e ideológicas terminan en un saco roto, chocando con una realidad indignante y pueril: una administración que no puede reemplazar a dos empleados jubilados, sólo reafirma que las razones que tuvo inicialmente ya no existen, o ya no interesan.