OCAMPO DESVISTIÓ A SAMANIEGO, Y EXPUSO LA DEPENDENCIA DEL MODELO GILDISTA

El diputado provincial Agustín Samaniego encontró un furibundo golpe a su intervención cargada de ironía contra el concejal Marcelo Ocampo, planteada en el recinto de sesiones de la Legislatura sólo para deslindar al Gobierno provincial de sus responsabilidades ante la crisis del transporte urbano de pasajeros en la capital.

“Ocampo debe estar aceleradamente preocupado en este momento, no en su hamburguesería, sino en atender esto”, lanzó Samaniego con su acostumbrada verborragia.

Ocampo tomó el guante, y mediante un montaje audiovisual, admitió que está “muy preocupado, muy preocupado”, y a renglón expuso las razones de esa actitud: “La verdad es que una ciudad sin transporte público con la gente desmayándose en las paradas, con los salarios de los empleados públicos y municipales devastados, no alcanza para nada, desintegrados en su poder adquisitivo; estoy muy preocupado”.

Y aceleró: “Fijate que todavía no tengo un año de concejal, y ya tengo más proyectos presentados que vos en toda tu carrera como diputado; yo te invito Samaniego a trabajar duro por la gente; se que venís de una familia acostumbrada a vivir del Estado, papá funcionario, mamá funcionaria, vos funcionario….”

“Si no podes cumplir con tu labor legislativa y trabajar por ese lado, te puedo enseñar a hacer hamburguesas, a fabricar helados, a lavar ropa porque también tuve lavandería, y sentir un poco lo que es pagar impuestos, lo lindo que es generar trabajo, lo lindo que es aportar a una provincia en serio, y no que la provincia te aporte a vos desde chiquitito como lo viene haciendo; te invitó a trabajar Samaniego”, redondeó el edil y empresario gastronómico del medio, vinculado con Gabriela Neme.