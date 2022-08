Escaso chequeo y poca producción, conductas periodísticas que desinforman en Formosa

La escasez de producciones propias en los medios de comunicación de Formosa es alarmante. Los textos de análisis y las opiniones son infrecuentes. Gran parte del trabajo periodístico se centra en comunicados oficiales y, en bastante menor proporción, en la recolección de testimonios para artículos sobre temas de actualidad general. Muchos medios gráficos, y en menor medida las radios, apelan al reconocido método del “copie y pegue” para informar actividades oficiales principalmente, aunque también usan el mismo procedimiento para noticias de otros ámbitos como los gremios o las fuerzas de seguridad. De esta manera dan por ciertos los acontecimientos informados y se convierten en meros medios de transporte esquivando uno de los pilares de la profesión: el chequeo. Terminan siendo vehículos de una propaganda que busca posicionar un discurso o robustecer una imagen.

La noticia tendenciosa y la información engañosa suelen esconder un solapado intento de manipular la realidad.

“Nosotros trabajamos mucho con la información que llega desde distintas organizaciones; si se trata de temas delicados o muy técnicos llamamos directamente a los actores involucrados y generamos nuestra propia materia prima”, dice José Mendoza, jefe de Redacción del Diario La Mañana, el medio gráfico más antiguo de la provincia y tal vez el de mayor predicamento y reconocimiento social.

Omar Merlo, jefe de Redacción del Diario Formosa Express, apela a un método similar aunque admite que mucha información es publicada “tal como llega”. El periodista de uno de los diarios más jóvenes de la provincia, que funciona como parte de una multimedios, afirma que “existe como una especie de reconocimiento tácito cuando la información viene del gobierno provincial, de la Municipalidad, o de la Policía; entonces es poco lo que modificamos”.

José Ayala, director de FM 95.3 Sonar cuenta que “todos los días, tras el armado de una ruta basada en la recolección de respuestas de los actores sociales que el día anterior fueron criticados, nuestros equipos salen a la calle y trasmiten en vivo”. Admite que el medio tiene “un ligero perfil oficialista, pero en realidad lo que hacemos es dar menos espacio a la oposición que todo el día se dedica a arremeter contra una administración que cambió completamente a la provincia; no podemos estar en contra de una realidad tan fuerte y evidente”. Y agrega: “Abordamos muchos temas y difundimos el material que recibimos, tanto del ámbito oficial como de otras organizaciones; es un material envasado que se difunde tal como llega, el único tamiz reside en decidir si lo pasamos o no”.

“ASI COMO LLEGA”

Recientemente varios medios formoseños titularon: “Continúan resaltando los precios y la calidad de los productos ofrecidos en el programa Soberanía Alimentaria Formoseña”. El texto estaba basado en declaraciones de una funcionaria del área, por lo que el carácter abarcador y contundente del título termina rápidamente desinflado. El material había sido enviado por el vocero del Gobierno formoseño. Al reproducirlo conservando todo su recorrido los medios asumen la verdad de los hechos sin haberlos chequeado.

Otro caso similar. “Las pymes del interior nos sentimos acompañadas por el Estado provincial”, ostenta el título de una información en la que sólo se cita la opinión del propietario de una única empresa que se presenta como voz de todo un sector. De nuevo, un título en plural y un contenido que no lo sostiene que reproducía íntegramente un comunicado del Gobierno provincial y robustecía un ideario oficial que no es justificado.

Y otro ejemplo. La agencia de noticias del Gobierno provincial tituló: “Con absoluta normalidad rige la extensión horaria en 241 escuelas primarias”. La nota recoge el testimonio de un funcionario del área educativa; a todas luces se trata de una nueva propaganda oficial. Empero, organizaciones gremiales plantearon un clima de malestar entre los docentes y rechazaron la ampliación horaria porque, entre otras razones, no reconoce la labor del educador. La mayoría de los medios en Formosa recurrió a los comunicados para informar sobre esa controvertida medida; muy pocos visitaron las escuelas y vieron con sus propios ojos lo que ocurría.

ASI NO SE INFORMA

Las “noticias falsas” se han convertido en un tema de preocupación mundial debido a que pueden conducir a la censura, la supresión del pensamiento crítico y a otras contravenciones de las leyes de derechos humanos.

Es inquietante que la desinformación y la propaganda se implementen para confundir a la población e interferir en su derecho a recibir información variada y a formarse su propia opinión. Así lo afirma una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda firmada por representantes de varias entidades internacionales, entre ellas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), integrada por todos los países de la Federación Rusa y de la Unión Europea. Además, esa Declaración expresa alarma por los casos en que las autoridades públicas denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, llegando a afirmar incluso que éstos son “la oposición” o que “mienten” y esconden una agenda política.

Cuando se asume como verdadero un hecho sólo porque proviene de un organismo público o de organizaciones dirigidas por personas con prestigio social, el periodismo está faltando a uno de los principios claves de su actividad: el chequeo. La noticia, entonces, puede responder a un objetivo ajeno al mismo hecho informado como lo es, por ejemplo, la propaganda política.