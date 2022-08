WILLY WONKA TENDRIA UN SOCIO EN FORMOSA

Si se confirma la especie que maneja este portal, en los próximos días la tradicional marca de café y chocolates Bonafide, aterrizará en Eva Perón y España de la ciudad. La franquicia habría sido adquirida por familiares del superministro Antonio Ferreira, pero no se trata de un giro ni un cambio en los negocios de fondo, vinculados con la salud, sino sólo una inversión para que la esposa del funncionario ocupe el tiempo en un negocio acorde al pedigrí del apellido.

Hoy en manos del grupo chileno Carozzi de la familia Bofill, Bonafide viene extendiéndose con mucha fuerza en el país desde 2019, ofreciendo chocolates y golosinas, además de su tradicional café. Opera una cadena de 238 locales de cafeterías, entre propios y franquiciados, distribuidos en Argentina, Chile y Uruguay.

La marca posee 270 cafeterías en la Argentina, Chile y Uruguay, tiene una importante presencia con marcas como Franja Blanca, Selección Sensaciones en café, y Nugatón, Chocman, Bocadito, Vizzio, Mecano y Donuts, en chocolates. En la firma trabajan 300 personas en forma directa y en los 270 locales de la marca trabajan unas 2400 personas más en forma indirecta.

El local funcionaría en la céntrica esquina de España y Eva Perón, donde podría verse con mucha frecuencia a Tita Tor, la jefa de familia, y a Diana Ferreira, hija del ministro, quien ya dio muestras de sobrada de su capacidad y responsabilidad para administrar los negocios principales del grupo, relacionados con la salud.

El nuevo Willy Wonka de Formosa, que debió apelar ael prestamo de algun amigo o algunos bancos para afrontar la enorme inversión en dólares, poco o nada tiene que ver con el personaje de ficción, creado por el escritor británico Roald Dahl para sus libros infantiles Charlie y la fábrica de chocolate y Charlie y el gran ascensor de cristal. Pero, sin dudas, debe deleitarse también por los dulces, aunque los de su paladar están muy relacionados con el color verde, y no con el marrón brillante del chocolate.

Wonka es paranoico, está obsesionado consigo mismo, mentalmente inestable y exige lealtad personal a pesar de su propia locura, conductas con mucha analogía al nuevo socio local. Además, cree que no hay que moverse por el egoísmo, la competitividad o la ambición, por eso va eliminando a los niños que no le obedecen. O sea….