FABIAN OLIVERA: “NI MUERTA, NI PRESA; A CRISTINA HAY QUE DERROTARLA EN LAS URNAS”

“Claramente la grieta no para profundizarse; uno y otro bando, por lo general, se tira la responsabilidad de la división, y de sus brutales consecuencias”, contextualizó el dirigente radical.

“Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, dejar de malgastar energías y dinero en un enfrentamiento que no le sirve a nadie, y tensiona a los argentinos, y los divide cada vez más”, agregó.

“No creo que Cristina Fernández sea el mal de la Argentina; ella es una auténtica líder nacional y, como tal, debemos respetarla, del mismo modo que admiramos el estado de derecho y la democracia que nos cobija”, amplió.

“Fue presidenta del país dos veces, una gran mayoría la hizo muerta, desaparecida, pero no fue así, regresó, dando contundentes muestras de que es una líder, seguida por millones de argentinos, eso es muy admirable”, reafirmó.

“A ella hay que confrontarla políticamente, con ideas y con propuestas, pero en las urnas; quien espera verla presa o muerta como un remedio para gobernar aún no se dio cuenta de lo que es vivir en democracia”, advirtió Olivera.