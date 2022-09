ANCIANA SUPLICA AYUDA A ALBERTO, LUEGO QUE UN INCENDIO ARRASARA CON SU BANANAL

Esta productora, como uns gtran mayoría de los bananeros de Formosa, desde los últimos cuatro años consecutivos, viene confrontando con situaciones críticas y perdidas irrecuperables de sus cultivos, por efectos climáticos principalmente, pero por razones comerciales y de rentabilidad también.

Esta grave situación está llevando a los productores bananeros a un claro estado de angustia, quebranto y desesperación, porque no tienen los recursos económicos para mantener la producción y continuar en la actividad bananera.

Doña Cecila le pidió al gobernador Insfran, pero sobre todo “al Presidente Alberto”, una ayuda urgente para ella y para todos los productores bananeros de nuestra provincia. “No visualizo ya otra salida, lo único que me queda para subsistir es el auxilio del señor presidente”, acaba de admitir entre varios de sus vecinos. Y aunque no descarto un auxilio provincial, su esperanza está centrada en Alberto Fernandez.

Mientras tanto, la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck se solidarizó con la anciano por el incendio que atacó su cultivo, y se sumó al pedido de ayuda que pidió.

“Acá lo que se necesita es una inmediata asistencia integral que permita la reactivación total de la producción bananera formoseña”, sostuvieron desde FAA.