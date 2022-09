LA INTERNA EN EDUCACION ARDE, Y MUCHOS CARGOS ESTÁN EN LA CUERDA FLOJA

El pelilargo y la colorada docente están enojados, y amenazan con trabajar escuela por escuela, salón por salón, porque Techos Azules no saco ni cinco votos en la última elección; se viene un cambio de supervisores y directores no comprometidos con el Modelo, para ubicar a gente que promete la actitud adecuada para sumar.

Está a la firma del gobernador, la jubilación de una de cientos de docentes, una decisión que sólo busca el apoyo en el cuarto oscuro el año que viene.

Sin embargo, es improbable que esas acciones tengan peso propio; Yanina y Ramiro ya se adelantaron y sacaron todos los cargos posibles; ahora se viene una titularización de ingreso a la docencia para recambiar a los que ocupan esos lugares, ocupados por gente que jamás regresará a las escuelas

Inclusive los ideólogos de Techos Azules tienen los días contados porque gastaron plata a cuenta y no devolvieron el favor con votos; los docentes no perdonan el cambio de paradigma con promoción asistida y el ninguneo de siempre con el tema sueldo

Ahora está instalado el popularísimo “te conozco, si pierdo voy por tu trabajo”, y pocos están dispuestos a entregar el cargo.

Además, la estrategia con los votos jóvenes - a nadie se le puso falta en el colegio para asistir a la joda de los estudiantes - y Basterra tiene la labia que le gusta a los pendejos; ahora todo va a ser fotos multitudinarias sin choque de cartelería y mucho stremer y trols.