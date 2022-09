Gildo abrió un frente de tormenta contra la UNaF, y nadie puede aventurar sus efectos

La semana pasada, en una sesión extraordinaria de extrema urgencia, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) emitió la resolución 056/22, en la que se declara la emergencia económica y financiera en la casa de estudios.

Según el documento, se toma dicha decisión “ante el arbitrario discriminativo envío de fondos insuficientes por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en detrimento de la UNaF, correspondientes a los acuerdos paritarios de julio (41 %) y de agosto (7 %) y el deficiente envío de fondos de gastos de funcionamiento desde el mes de mayo (sólo envía el 10 %), hasta tanto se regularice el envío de los mismos”.

La reacción de Parmetler fue la solicitud de un recurso de amparo, buscando destrabar la tranquera que Nación le puso al envío de fondos pactados para su normal desenvolvimiento académico y administrativo.

La SPU reaccionó con celeridad, rechazando el pedido, pero al hacerlo expuso formalmente la participación determinante del gobernador Insfran en el repentino incumplimiento nacional.

La abogada defensora de la Secretaría de Políticas Universitarias pertenece al estudio jurídico del diputado provincial Armando Felipe Cabrera, un ultragildista de la primera hora, hombre clave en el manejo de las cuestiones judiciales locales con el Gobierno provincial, además de un alfil clave en las decisiones más delicadas que debe enfrentar el Uno.

En el escrito se lee que la abogada Luisa Armoa, perteneciente al Cuerpo de Abogados del Estadio Nacional, tiene su domicilio procesal en calle España 56/68, Torre Incone, 4to piso, oficinas 42/43, el corazón operativo mismo de Papacito Cabrera.

La SPU no debió, siquiera, recurrir a uno de los tantos letrados de los que dispone directamente. No fue necesario, el propio gobernador suministro los servicios profesionales a su disposición en la provincia, y ordenó que su hombre clave se encargue del pleito contra la UNaF.

El hecho cayó muy mal en varios sectores de la vida universitaria local. Lo que arrancó como un murmullo por lo bajo, rápidamente se fue transformando en una agenda concreta de actividades que pueden surgir en la semana que comienza mañana con expresiones públicas en contra de la movida política, y no se descartan movilizaciones callejeras de estudiantes y otros sectores vinculados con la UNaF.