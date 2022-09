El jefe de la Policía provincial figura como aportante económico de la campaña política peronista

El diputado provincial, Juan Carlos Amarilla reveló que en el Balance 2021 del Partido Justicialista de Formosa aparecen el jefe y el subjefe de la Policía provincial como aportantes económicos de la campaña política del espacio político que lidera el gobernador Gildo Insfran.

El legislador radical detalló que “el actual jefe de la Policía, comisario general, Walter René Arroyo, DNI 12.770.625, nombrado el 15 de marzo de 2018, y el subjefe, con el mismo rango, además de abogado, Cirilo Julián Bobadilla, DNI 16.470.277, designado en enero de 2020, aparecen en el listado de aportantes, en total contraposición de la normativa vigente”.

“El balance en cuestión donde aparecen estos policías está publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la provincia bajo el número 12.066, de fecha 7 de septiembre del presente año”, remarcó Amarilla. “También son aportantes los exjefes de la misma fuerza, Felipe Sergio Cañete y Juan Bernabé Escobar. El mensaje es claro: para ser jefe o subjefe uno debe identificarse con el Gobierno provincial. No importa lo que digan las leyes”, remarcó.

“El decreto provincial 915/75 es el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía y en su artículo 17, inciso ñ), establece que “se considera faltas grave formar parte de agrupaciones políticas o participar de su actividad", reparó el diputado opositor.

“La Ley del Personal Policial 672/87 en su artículo 28 establece que son deberes esenciales para el personal policial en actividad no aceptar ni desempeñar funciones públicas electivas, ni participar en las actividades de los Partidos Políticos", amplió.

Para Amarilla, la conducta de los jefes policiales “viola ambas normas, al resolver voluntariamente correr con el sostenimiento de la campaña política del partido gobernante con su propio peculio; hay una clara participación en la actividad de un partido”, remarcó.

Finalmente, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Policía 428/69 establece que la fuerza “no podrá ser utilizada con fines políticos partidarios, ni aplicada a funciones que no estén establecidas en esta ley. Las normas o directivas que contravengan esas normas, autorizará la desobediencia", agregó.

“Haber resuelto participar en la actividad política aportando recursos económicos es causal de incumplimiento de estas normas que merece la denuncia pertinente que la vamos a realizar. No podemos tener una conducción policial públicamente teñida con una bandería política. Dejan de ser una garantía para todos cuando se cae en semejante desatino”, reflexionó por ultimo Amarilla que en sustento de su denuncia publicó facsímiles de los recibos de sueldos donde aparecen los descuentos en favor del PJ de Formosa.