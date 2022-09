PURA PREPOTENCIA POLITICA QUE SE BURLA DE MILES DE JOVENES FORMOSEÑOS

El rector organizador de la UPF, Enrique Morales, acaba de anunciar que en diciembre podrían comenzar las pre-inscripciones para las carreras que dictará el establecimiento creado por el gobernador Insfran en agosto, y cuya sede estará en Laguna Blanca.

La falta de garantías concretas para el dictado de dos de las tres carreras que se presentan dentro de una eventual grillas de propuestas académicas, reafirma el exclusivo objetivo político que tiene la UPLaB. Se trata de Medicina y Enfermería, las anunciadas con bombos y platillos por Gildo, cuando reveló la creación de la universidad provincial. Las restantes, son las mismas que el ahora desaparecido instituto terciario de Laguna Blanca, venía dictando: las licenciaturas en Turismo, y en Ciencias Ambientales, y la Ingeniería en Producción Agropecuaria, quienes, de todos modos, no tienen autorización del Consejo Superior para que sean dictadas dentro de la órbita del establecimiento que funcionará en Laguna Blanca. Además, tienen la propiedad intelectual de la UNaF, y el principal órgano universitario aun no ratificó ningún convenio que respalde los dictados en la universidad creada por Gildo.

El mismo organizador admitió que batalla duro contra la reconocida burocracia administrativa existente en estos ámbitos nacionales, donde los reconocimientos tienen protocolos lentos y que deben ser sometidos a distintas y prolongadas instancias de aprobación.

Ocurre que el mismo Gildo Insfran encabeza los pedidos, ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación, creado para asegurar y mejorar la calidad de las carreras e instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino por medio de actividades de evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria.

En distintos ámbitos del área se lo vio al gobernador tratando con prepotencia a funcionarios y empleados, procurando apurar los trámites de reconocimiento, a tal punto que ya existen reclamos laborales administrativos y gremiales por la conducta del funcionario formoseño. Pero, del mismo modo, en esas oficinas, tiene las puertas de altos funcionarios muy abiertas, y dispuestos a cumplirle el deseo.

Es que Gildo está apremiado por las elecciones del año venidero, y sabe que se está jugando una carta muy delicada. Si no logra el reconocimiento, su imagen estará muy apagada, sobre todo dentro de un sector de la sociedad que jamás le fue afín.

Adelantar la fecha del inicio de las inscripciones, condicionando los reconocimientos académicos a una autorización que escapa a una posibilidad objetiva, expone el grado de apuro y de irresponsabilidad del gobernador.

Como en muchos otros casos, de nuevo en el medio queda una alta dosis de burla y de desidia contra miles de personas, jóvenes principalmente, familias enteras, que están mirando estas inmensas posibilidades formativas, atravesadas por un funcionario, al que sólo anima sus objetivos políticos.