El Hospital de Palo Santo subsiste con la asistencia financiera del Concejo Deliberante del pueblo

Una verdadera ingeniería administrativa, sumada a la osadía política, y a una extrema necesidad operativa trazada por la concejal y directiva del hospital de Palo Santo, Sandra Rossoli, permitieron esta respuesta para una clínica pública que debe atender, en medio de muchas limitaciones financieras, a una población estimada en más de diez mil vecinos.

Lo que ocurre en este poblado se repite en otros lugares, y frecuentemente surgen verdaderas experiencias, que debieran ser explicadas utilizando el género de la ficción, antes que con una descripción periodística, para que el resultado final resulte lo más creíble posible.

La doctora Rossoli preside el Concejo Deliberante de Palo Santo, pero su pasión política, y su condición profesional y su status de directora del local sanitario público, la obligaron a reubicar los fondos que recibe el cuerpo legislativo, para que los palosanteños no queden fuera de la atención hospitalaria.

En total, unas 17 personas que trabajan en el hospital, pertenecen a la planta administrativa del Concejo Deliberante, un órgano muy sobrepoblado, como ocurre en cada punto de la provincia, para atender la demanda de los formoseños que sólo encuentran respuestas financieras en el Estado. De todas ellas, cinco son choferes, encargadas de las ambulancias que tiene para transportar enfermos con patologías que no pueden ser tratadas por los pocos médicos y la precaria estructura que tiene la sala.

Pero no es el único favor, hay otro, y es tan tremendo como patético, y reafirma la precaria organización presupuestaria o el concreto desinterés del Gobierno provincial con la salud pública.

Se trata de los fondos que recibe cada mes para el suministro de combustible de las ambulancias.

Palo Santo está a unos 139 kilómetros de la capital provincial, con lo que el vehículo debe reunir unos 25 litros de gasoil para un viaje de ida y vuelta. Esto significa, en promedio, unos siete mil pesos. Si el Concejo Deliberante no recurre con los 200 mil pesos mensuales en auxilio del hospital, la ambulancia solo podría movilizarse hasta Formosa en tres oportunidades en ese período; los 20 mil pesos que recibe del Estado provincial para atender ese rubro, así lo determinan. Los demás empleados atienden otras necesidades hospitalarias, y no son considerados relleno político como en el Concejo Deliberante.