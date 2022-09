Gildo aprieta por dinero y carreras para su universidad, tras conseguir el recorte a la UNAF

En las oficinas porteñas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU) se maneja con completa comodidad, muchos empleados lo reconocen, y aseguran que sus gritos y aprietes son tan frecuentes, al punto que analizan medidas gremiales para declararlo persona no grata, e impedir su estadía en el lugar, si no cambia su postura.

Pero lo pocos dicen es que el gobernador de la provincia impone su condición de caudillo fuerte, y con peso partidario propio, en su muy personal búsqueda de fondos para la Universidad Nacional de Laguna Blanca, luego de conseguir que el área, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, le haga un fulminante recorte de fondos a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Empero, algunos conocen el fondo de todo, y no dudan en vociferarlo entre cuatro paredes, hartos del manoseo político y de la ausencia completa de dignidad de los principales funcionarios nacionales del área, comenzando por el propio ministro de Educación, Jaime Perczyk.

“Acá en la SPU, Gildo tiene a varios alfiles; le hacen el saludo uno, y con ellos pergeña todo; ya consiguió el recorte de fondos para la Universidad Nacional de allá, y ahora su lucha es por conseguir el reconocimiento en tiempo record para algunas carreras pesadas de grado a dictarse en la Universidad Provincial de Formosa”, describió un funcionario de menor rango, pero de dilatada trayectoria.

“Tan bajo cayo la excelencia académica, que un gobernador consigue como si nada que Alpa y López se reporten con el, como meros cadetes”, graficó, al identificar al titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, y al segundo del área.

“Estos se reportan, los trata de inútiles, nadie me contó yo mismo lo escuché; no hay que olvidar que la SPU está a cargo de todas las universidades argentinas. Qué dirán los demás recortes ante tanto desatino, tanta injusticia que pone en tela de juicio la calidad académica de las carreras que se pretenden habilitar en tiempo récord”, reflexionó.