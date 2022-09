Duro apriete contra Paoltroni de un dirigente aborigen: “Si pasa una desgracia, te harás responsable”.

El candidato a gobernados hizo una nueva parada en el interior provincial, donde desde hace varios días expone su proyecto con miras a su candidatura a gobernador

El cruce con el nativo fue filmado, y publicado en las plataformas del empresario. Inicialmente intercambian posturas sobre la propiedad del lugar donde se desarrollaba el mitin. El aborigen pretendió arrogarse la potestad del espacio, ante lo cual Paoltroni reaccionó con firmeza haciendo notar que se trata de una zona pública, y que por lo tanto le pertenece a todos los habitantes del país.

El video cubrió el rostro del indígena, un hombre corpulento, con un prominente abdomen, vistiendo una colorida remera azul, que se mostró muy sereno, pero con un tono imperativo, propio de alguien muy seguro de sus acciones.

“No me interesa escuchar su discurso, porque no pienso votarlo”, espetó el lugareño.

“Usted es quien se acercó a hablarme; yo le estoy diciendo lo que pienso. Estamos en democracia. No venimos a molestar a nadie; vamos a hacer una presentación a la ciudadanía, le vamos a hablar a la gente, y pacificamos nos vamos a ir. Vengo invitado por todos ellos”, retrucó un Paoltroni, muy serio, y muy atento, despertando espaciados aplausos.

A esa altura, el intercambio alcanzó su momento más caliente: “Vos entenderás lo que te digo ¿no?; si pasa una desgracia, te harás responsable”, advirtió el aborigen, tras lo cual un murmullo de desaprobación invadió el espacio.

El día anterior, referentes de Paoltroni acusaron a la estatal REFSA de un corte en el suministro de energía eléctrica en El Quebracho, en medio de un acto.