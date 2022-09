Olivera recomendó “barajar y de dar de nuevo” para solucionar la entrega de módulos

“Lo que de nuevo viene ocurriendo con decenas de familias desesperadas y muy desilusionadas, saliendo a las calles para reclamar módulos, tiene que ver con el hartazgo que sienten miles de formoseños, cansados de esperar que el gobierno cumpla con la promesa”, contextualizó.

“La construcción de los módulos responde a un esquema ideado para las familias que en un primer momento se asentaron en lugares inadecuados, y uno de los objetivos de fondo fue que no regresen a esos sectores, por distintos motivos”, amplió.

“Es así, que en un principio, muchas familias radicadas en zonas bajas, inundables, fueron relocalizadas en nuevos asentamientos, donde se construyeron módulos; como las construcciones resultaron insuficientes, muchos armaron precarias viviendas, en la misma urbanización”, agregó.

“Pasaba el tiempo, los nuevos módulos terminaban de ser construidos, pero las adjudicaciones no se producían, aunque muchos de ellos eran entregados dentro de un claro esquema político, lo que significaba in justo e indignante”, redondeó.

“El gobierno se dedica a censar, supuestamente para determinar el cuadro de necesidades de los familias formoseñas que piden módulos, pero ya nadie cree en este criterio; la mayoría advierte que sólo se trata de una burda maniobra dilatoria, para generar expectativas, pero en la práctica todo sigue del mismo modo”, advirtió.

“El techo propio debe ser tomado por las autoridades como de altísima sensibilidad, donde jamás deben interferir los objetivos políticos”, consideró.

“Ante un escenario que vuelve a repetirse, lo mejor es retomar el esquema del principio, para establecer quienes realmente necesitan un módulo, a partir de una tarea en el territorio, con profesionales que se reúnan con esas familias para definir el verdadero estado de necesidad; sencillamente se trata de barajar y dar de nuevo”, remarcó