VACACIONES EN BRASIL AHORA: EL COSTO MÍNIMO ES DE $100 MIL POR PERSONA

Arranca la temporada de calor y es inevitable pensar ya en las vacaciones de verano. Los atractivos nacionales vienen picando en punta, impulsados por el Previaje; sin embargo, hay un destino que siempre atrae a los misioneros: las playas de Brasil.

Si bien el último verano hubo muchas familias que comenzaron a irse, tras la reapertura progresiva de las fronteras, el vecino país no pudo recibir a la cantidad de argentinos que tenía antes. No obstante, en esta oportunidad, ya sin restricciones, se espera un afluente mucho más grande.

El mayor inconveniente será la moneda. Ya que aunque los precios se encuentran bastante estables en Brasil –pues tienen una inflación anual del 4,4 por ciento- la devaluación del peso hace que el cambio sea mucho más oneroso para los argentinos. En la frontera, el Real cotiza por encima de los 50 pesos.

Algunas agencias misioneras aún se encuentran en proceso de cierre de convenios con el fin de empezar a ofrecer sus servicios en las próximas semanas, mientras que otras ya tienen a la venta los paquetes cuyos valores se encuentran dolarizados. Así también, hay muchas familias y grupos de amigos que intentan economizar y optan por armar sus propios viajes (sin paquetes), buscando precios de alojamientos, medios de transporte y demás por separado. Realizando algunos cálculos rápidos, basados en valores de balsa, combustible, comida, departamentos, entre otros servicios que se ofrecen en el vecino país, se estima que el viaje ronda los 100 mil pesos.

El Territorio realizó un relevamiento de los precios actuales de alojamientos, movilidad y alimentos en las playas del Sur del Brasil, como también los costos de los paquetes que ofrecen algunas de las agencias de viaje. Al respecto de este último punto, las firmas apresuran cerrar los precios definitivos con los hoteles para poder ofrecer al público un combo a buenos precios que incluyen el alojamiento con desayuno, la movilidad hasta el destino y, dependiendo del caso, con excursiones. Desde estas agencias indican que los paquetes, por ejemplo a Camboriú arrancan aproximadamente desde los 130 mil pesos (efectuando el cálculo con un dólar a $250), aunque hay otras variantes más baratas, como Capao da Canoa y Torres. Señalan, no obstante, que más allá del precio, ya hay consultas y reservas, pues “el misionero ama ir a Brasil y busca la manera”.

Sobre esto, Héctor Toly Dopazo, de la agencia Grow, indicó que “estamos haciendo contactos con prestadores de servicios de allá, cerrando convenios para ofrecer los servicios a partir de mediados de octubre. Aunque estamos viendo opciones también dentro del país porque va a ser bastante oneroso porque las tarifas son dolarizadas y hay que pagar el impuesto País”.

“Consultas hay siempre, para el misionero Brasil es un destino obligado. El verano pasado hicimos solamente destinos nacionales así que tampoco tenemos valores de referencia. Este año iremos ofreciendo lo que podamos también pensando en la demanda de nuestros clientes”, añadió.

PAQUETE POR SIETE NOCHES

Por su parte, Beatriz Franco, de la agencia Batia, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “nosotros tenemos ya la venta con una empresa de micros locales que ya tiene comprado los hoteles y estamos vendiendo el destino Balneario Camboriú con desayuno incluido desde 580 dólares (145.000 pesos si se toma como referencia un dólar a 250 pesos), importe que incluye traslado desde Posadas, alojamiento y el seguro. En tanto, a Torres también estamos ofreciendo desde 340 dólares con desayuno (85.000 pesos por persona) y desde 425 dólares con media pensión (106.000 pesos)”. Y agregó que en el caso de Capao da Canoa, con media pensión desde 427 dólares (equivalente a 107.000 pesos). En todos los casos citados anteriormente, la estadía es por siete noches y el viaje en un micro de tipo semicama.

En este sentido, mencionó que todavía no están autorizados a pagar con tarjeta y no hay posibilidades de financiación. “Se está pagando en dólares lo que vale en el momento o sino el equivalente de dólares más impuestos en pesos. Hay gente que pagó la mitad y le falta la otra pero todo lo que es exterior entra con el dólar turista y todo es más complicado”, precisó.

Otras empresas consultadas por este matutino afirmaron que están afinando detalles para ofrecer el destino Brasil. Precisaron que están cerrando operaciones con los hoteles, en su mayoría de tres estrellas, para poner a la venta los paquetes. Asimismo, anticiparon que para octubre los valores estarán en exhibición y con ello, estiman que arribarán tanto las primeras consultas como también las ventas para recuperar uno de los destinos más solicitados por los misioneros.

MÁS OPCIONES

A pocos meses del tan ansiado receso de verano, los misioneros afinan el lápiz y preparan la calculadora para estimar cuánto deberán invertir para las vacaciones. Una de las particularidades en esta ocasión es que será la primera temporada estival sin restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Desde la empresa Río Uruguay informaron a El Territorio el precio de algunos paquetes con alojamientos y otros servicios que ofrecen para este verano. Uno de los destinos más buscados siempre es Camboriú y para arribar allí, la empresa ofrece salidas desde Posadas, con viajes de 10 días y 7 noches en hotel 3 y 4 estrellas, media pensión (y otros, como cobertura médica, etc), a un precio que arranca en los 551 dólares (137.750 pesos) con base doble o bien a 522 dólares con habitaciones cuádruples. Las habitaciones single se elevan un poco más, resultando el paquete con un valor de 915 dólares.

Estos precios, aclaran, comprende el mes de enero, pues en febrero los costos se abaratan un poco más. Por ejemplo, la base doble para Camboriú se podrá encontrar desde los 513 dólares (128.250 pesos), la cuádruple a 483 y la single a partir de 839 dólares.

De la misma manera, otras empresas de ofrecen sus paquetes armados para disfrutar de las playas a distintos precios. Por ejemplo, una excursión a las playas de Ferrugem, al sur de Florianópolis, se ofrece para enero viaje por siete noches, en estadía de hotel tres estrellas con desayuno incluido a 95.000 pesos por persona.

Para el destino Río de Janeiro, con salida desde Foz de Iguazú por vía aérea y con trasbordo en San Pablo, el precio es de 233.000 pesos (sin impuestos País), con un total de siete noches de alojamiento en un hotel tres estrellas. En este caso, para viajar durante enero.

En tanto, si se opta por un viaje a Natal, con salida desde Posadas por siete noches y desayuno incluido, el importe es de 190.000 pesos por persona, sin incluir el impuesto País. Se informó que el costo es para salidas en febrero.

DEPARTAMENTOS Y ALIMENTOS

Los departamentos, que son demandados por grupos de amigos o familias con dos hijos, para enero y febrero el costo total por ocho noches en Balneario Camboriú -uno de los destinos más elegidos por los misioneros- será de 132.000 pesos (2.400 reales en total), lo que significa un total de 16.500 pesos por noche, equivalente a 300 reales; el alojamiento de referencia cuenta con dos habitaciones con camas dobles, una cocina con comedor, living y un baño. Mientras que si se decide viajar a Florianópolis, los precios son más bajos para un departamento de las mismas características, el valor por ocho noches es de 104.500 pesos (1.900 reales) y el costo por jornada es de 13.000 pesos (237,50 reales).

Otro costo a tener en cuenta durante las vacaciones es la comida. Los valores que se indican a continuación, son con un real cotizando a 55 pesos.

En la playa, una botella de agua de 500 mililitros se consigue a 5 reales, es decir, a 275 pesos. En tanto, la gaseosa de la misma cantidad se vende a 6 reales (330 pesos). Por otro lado, la cerveza de 350 mililitros está 9 reales, equivalente a 495 pesos, la misma bebida de 600 mililitros a 12 reales (660 pesos) y la botella de litro, 17 reales (935 pesos).

El vaso de caipiriña, uno de los tragos más solicitados, se comercializa a 12 reales, es decir, a 660 pesos. Mientras que los jugos naturales, también muy demandados, cuesta 7 reales, que son 385 pesos.

Una de las promociones que se exhiben en algunos bares aledaños a las playas del Sur de Brasil incluye una hamburguesa con cerveza a 19,90 reales (1094,50 pesos).

Un choclo, de gran comercialización en las playas, cuesta 4 reales, 220 pesos por unidad. Una hamburguesa de carne, con queso, jamón, lechuga y tomate, sin bebida, está 25 reales, 1.375 pesos en un bar consultado por este matutino. Otra opción que se exhibe es la de un pollo entero asado que, en este caso, cuesta 40 reales, 2.200 pesos. Una pizza, puntualmente una de tipo mozzarella, se vende a 48 reales el de tipo mediano, equivalente a 2.640 pesos. Mientras que la grande, está 58 reales, que traducido a pesos argentinos es 3.198. Los valores van en aumento si son otras variedades de pizza.

OTROS IMPORTES A TENER EN CUENTA

En el relevamiento que realizó El Territorio se incluyó también el precio del combustible, en el caso que el viajero decida emprender rubro hacia las playas del Sur del Brasil en auto.

En los surtidores del Estado de Santa Catarina, el costo del litro de combustible hasta ayer era de 5,30 reales, equivalente a 287 pesos. Dependiendo de la zona, más cerca de las playas, está más caro y se vende a 5,90 reales, es decir, a 324 pesos por litro, teniendo en cuenta un real a 55 pesos. En este sentido, un automóvil con un tanque de 34 litros necesitará gastar 177,7 reales, que representa un total de 9.775 pesos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el costo del peaje. Según averiguó este matutino, es de 5,40 reales, que es un monto de 300 pesos.

Además, un punto que se considera en el relevamiento es la zona de salida del país desde Misiones. Si se sale desde Irigoyen, no demandará costo extra. Sin embargo, si se opta por cruzar a Brasil desde San Javier se debe utilizar el servicio de balsa. Para el caso de los autos, el costo es de $1.300, incluyendo al conductor y de $300 por persona.