Nación volvió a trabar fondos, y muy pronto la capacidad operativa de la UNaF podría alterarse

“Hay un incumplimiento por parte de la SPU, ya que no están transfiriendo los fondos equivalentes al aumento paritario de marzo a la fecha”, recordó Fernando Gauto, dirigente del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF).

Los aumentos salariales hasta el mes de agosto fueron del 41%, luego, en agosto, se logró un aumento paritario del 21% a bonarse en tres tramos, de los cuales ya se dieron dos. De marzo a septiembre el aumento total fue del 53%, el cual no está siendo enviado a la UNaF.

Pese a los reclamos administrativos efectuados en mayo, junio y julio, la SPU reaccionó con un completo silencio. Ante la falta de respuesta y el riesgo de que los haberes no sean abonados, se iniciaron los reclamos por vías judiciales. La universidad está en proceso de espera de la resolución de esta situación.

“En la UNaF estamos atravesando una alarmante situación que afecta a los docentes, no docentes y estudiantes, además de al funcionamiento en sí de la Universidad”, advirtió el consiliario Gastón Fernández.

“Por el momento se está sosteniendo, pero sabemos que a futuro esto no tiene un buen color. Los estudiantes están muy preocupados por las becas, el comedor universitario y el centro de salud. Por el momento está todo parado y hay una incertidumbre tremenda”, sintetizó.

Mientras el cuadro interno es preocupante, trascendió el principal argumento utilizado por el gobernador Insfran ante los funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias para justificar su reclamo de freno al envío de fondos a la UNaF. Apelando a su reconocida prepotencia, recostado en el supuesto poderío dentro del peronismo nacional, Gildo acusó al rector Parmetler de desobediencia política y de juguetear con la dirigencia local del PRO.

“El rector tiene que alinearse al gobernador Insfran, es el gran caudillo de Formosa, y como peronistas tenemos que respetar el verticalismo”, le espetó el segundo de la SPU, Daniel López al propio rector. Sorprendido, el jefe de la UNaF confesó que siempre fue “respetuoso de los poderes institucionales, muy atento con los lugares políticos que la democracia genera y, sobre todo, consecuente con la lógica peronista”.

Pero, más allá de la reconocida conducta peronista de Parmetler, lo cierto es que Gildo solo quiere una universidad completamente consecuente con su proyecto, basado en la dependencia política, y en un total manejo de sus finanzas y de su recurso humano. Y para lograrlo no ve en el rector a la persona adecuada.

En los próximos meses, la UNaF podría declarar su insolvencia financiera para sostener la actual operatividad académica, lo que afectaría el dictado de las carreras, dando paso a una fuga colectiva de sus estudiantes.