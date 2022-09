Intrusos y graves hurtos sobrelleva desde hace dos años el Camping del CEP en Herradura

Vecinos del lugar aseguran que el cabecilla de los intrusos de gran parte de las tierras que pertenecen al Camping, propiedad del CEP, sería un ex vendedor de hamburguesas, hoy devenido en pseudo empresario que defenestra a los empleados del lugar. El hombre suele alardear sobre sus vínculos políticos. “Nadie me va a sacar de acá porque yo tengo vínculos arriba en el gobierno, y lo tengo todo bien aceitado en el primer piso de Belgrano y Uriburu”, suena con bastante frecuencia en sus discursos.

Por este nuevo hecho se realizó la denuncia correspondiente, abriéndose el Sumario de Prevención 41/2022, en el Juzgado de Instrucción y Correccional 6, a cargo de Guillermo Omar Caballero, en donde se manifestó con las pruebas correspondientes, que hurtaron muchísimas chapas, causando además diversos destrozos en los bienes del CEP.

Por otra parte, coincidieron desde la Comisión Directiva que este violento sujeto, sería el principal responsable de una ocupación ilegal e indebida en la parte posterior del camping.

Pese a varias denuncias y pesentaciones judiciales, en el Juzgado Civil correspondiente, después de dos años de peregrinar por los pasillos de tribunales, (hoy sin juez), la usurpación continúa, inclusive ya con el ingreso de maquinarias pesadas y camiones, instrumentos viales y numerosos obreros.

La Policía de Herradura, como auxiliar de la Justicia, no pudo tomar intervención alguna, pero en simultaneo, fueron registrados todos los hechos delictivos que desde hace más de dos años viene sufriendo el camping perteneciente al Centro de Empleados Públicos.

La situación inclusive fue notificada formalmente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Formosa, a cargo de Stella Marys Zabala.

En círculos de la institución se evalúa la realización de una marcha con corte en el puente de acceso a la localidad, en protesta por la desidia judicial ante el permanente atropello y los reiterados daños a la propiedad privada.