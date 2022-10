A Gildo le acomodan $2.500 millones para su universidad, con una sola carrera, y prestada

Gildo Insfran ya controla la caja de la Universidad Nacional de Formosa contra la que mantiene una durísima batalla buscando dominarla, para lo cual impuso su reconocida prepotencia política, manejando a su entero antojo a las principales cabezas de la clave Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que maneja el presupuesto universitario argentino.

El gobernador dispone de fondos nacionales enviados por la SPU a su proyecto universitario de Laguna Blanca, y la cifra se parece mucho a la que viene reclamando el rector Parmetler. En las últimas horas, fueron chupados 100 millones de esos recursos, y nadie parece conocer su destino, aunque una rápida conjetura plantea que su destino no es el chiche creado en agosto.

Dentro de este verdadero tsunami político, surgió un determinante padrinazgo nacional para robustecer el proyecto universitario gildista: Universidades de Reciente Creación, un ítem presupuestario creado para atender las necesidades del modelo provincial en materia de educación superior. Pasando en limpio: el presupuesto 2023 que maneja el Congreso prevé una disponibilidad de 2.500 millones de pesos para ese rubro, lo que, presupone una abultadísima billetera abierta para la UPLB.

Tanto desatino sólo es posible, cuando el actor político que empuja posee la influencia del señor gobernador, aunque el destino sea un establecimiento en plan organizativo, que dicta una sola carrera, aunque promociona tres, y pretende dictar otras dos en lo inmediato, cuando los tiempos de admisión para Medicina y Enfermería son otros, muy distintos.

La UPLB tiene su matriz académica en el Instituto Universitario de Formosa, que venía dictando tres carreras de grado: Ingeniería en Producción Agropecuaria, y dos licenciaturas: en Ciencias Ambientales, y en Turismo, respetivamente.

De todas ellas, hoy sólo ofrece la ingeniería; además son currículas pertenecientes a la UNaF, cedidas por convenio al establecimiento lagunense. Así, la UPLB, aun no tiene carreras propias.

El plan de Gildo para desfinanciar a la UNaF, no atiende los beneficios académicos de la universidad nacional local, sólo se interesa en los reducidos réditos del ejecutor, en el fondo desconocidos por la gran mayoría.

Para atender la operatividad integral del IUF, Nación viene enviando unos 300 millones de pesos mensuales, los que, antes de detenerse en la Administración de la UNaF, pasan por la Tesoría provincial. De ese monto, la Provincia sólo enviaba a la UNaF el dinero para afrontar el pago de sueldos a los docentes del IUF, los gastos restantes los afronta con su propio peculio la administración de Parmetler. El nuevo presupuesto del IUF, ahora UNPLB, se elevó a 460 millones.

“Recién gastaron 100 millones y no sabemos su destino”, advirtió ayer un administrativo de la UNaF, revelando el uso discrecional que hace la Provincia de esos fondos, comprometidos con objetivos determinados.

“Gildo le ordenó a Graciela De la Rosa que envíe inspecciones para controlar los balances de los años 2019, 2020 y 2021, los mismos que ya fueron aprobados por el Consejo Superior, y no objetados por los organismos nacionales de contralor”, dijo la misma fuente, robusteciendo el plan desestabilizador del Uno, y dejando evidencia del rechazo que muchos sectores de la comunidad universitaria mantienen contra el gobernador.

“Solo hay que mirar el presupuesto de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) con sede en Sáenz Peña para comprender donde está la UNaF en materia presupuestaria”, graficó.

“El gobernador no duerme bien porque su sueño es intervenir la UNaF, echar a Parmetler, y a todos los demás”, reflexionó.