GILDO ESTIMULA LA INTERVENCIÓN DE LA UNAF, ADVIRTIÓ EL VICERECTOR GRIPPALDI

Es la primera vez, que desde la UNaF, una personalidad del área pone claro sobre oscuro un pensamiento que circula entre las sombras, sobre todo después de conocerse la traba al envío de fondos.

“Esta actitud de la Secretaría de Políticas Universitarias, claramente discriminatoria, arbitraria, en detrimento de la Universidad Nacional de Formosa, ha generado los reclamos administrativos pertinentes y, oportunamente, pese a todos los reclamos y no tener ni siquiera movimiento los expedientes administrativos, hemos impulsado una acción de amparo y una medida cautelar”, comentó el vicerrector.

En esta instancia, sostuvo que se suma al reclamo de los gastos de funcionamiento, un deterioro en la partidas de haberes, que datan del inciso 1 del presupuesto universitario. “Hay un DNU del Presidente de la Nación (331), que data del mes de junio, que indica los valores de actualización presupuestaria conforme a la inflación. En consecuencia de ello, el ministro de Educación ha emitido una resolución, que ni siquiera ellos han respetado, de ejecución inmediata de la actuación de la distribución correspondiente presupuestaria. A las otras universidades se les ha enviado el incremento correspondiente, en cambio, a la Universidad Nacional de Formosa. no sólo que no sea enviado debidamente el incremento correspondiente, sino que además también deterioran el inciso 2”, describió el vicerrector.

Comentó que, los gastos de funcionamiento son para afrontar las becas estudiantiles, el comedor universitario, la compra de insumos, como también, solventar los servicios de agua, luz, Internet, a lo que sentenció diciendo que “el deterioro al que apuntan es mayúsculo”.

LOS ORÍGENES, LAS CAUSAS Y LAS SALIDAS DE ESTA SITUACIÓN

“Usted podría preguntarse, cómo la radio audiencia o el espectador, por qué hacen esto”, dice Grippaldi y continúa su alocución: “Porque están buscando crear una conmoción interior ante la falta de pago de los haberes para, a partir de allí, mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque el Congreso de la Nación no le va a probar una intervención, entonces, en receso del Congreso de la Nación, quieren generar la intervención de la Universidad Nacional de Formosa, porque Stroessner (Gobernador Insfran) no puede manipular los destinos de la universidad con sus enjuagues”.

“¿Cómo hizo el rector parmetler para solventar los haberes de los trabajadores?, mediante recursos propios de la Universidad ha solventado el pago de los haberes de todos los trabajadores de manera impecable, porque les han pagado inclusive los incrementos correspondientes”, afirma Grippaldi y comenta que “En el mes de septiembre, tampoco se ha recibido suficientemente lo que debe enviar la Secretaría de Políticas Universitarias, entonces, de esa de esa forma, mediante recursos propios el señor Rector a cubierto esta situación, pero, esa situación no sabemos hasta cuándo podremos sostener”.

El vicerrector apuntó contra el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias, manifestando que nada es cierto de lo que dicen, respecto a dificultades vinculada a rendiciones, luego de la revisión de auditorías que marcó Perzcyk días atrás, pero, Grippaldi refuto esto asegurando que “lo hemos demostrado hasta en los estrados judiciales, y en la resolución 56 se hace un cotejo, en el cual se establece cómo se discrimina desfavorablemente a la Universidad Nacional de Formosa”.