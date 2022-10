Mayans permanece en coma farmacológico, tras ser sometido a una cirugía de estomago

Fue operado de urgencia en el Hospital Italiano de la Capital Federal, su recuperación puede demandar varios meses, y es considerado un paciente en estado crítico. En el Alta Complejidad de Formosa no pudieron practicarle estudios por imágenes, porque los equipos con que cuenta el establecimiento no son aptos para pacientes con sobrepeso.

“Al senador José Mayans se le practicó una colostomía; presentando hemorragias digestivas incoercibles”, reveló un médico del reconocido establecimiento porteño en diálogo con este medio.

Aunque el profesional, no lo aclaró, existen muchas causas posibles de hemorragia gastrointestinal, entre ellas hemorroides, úlceras pépticas, desgarres o inflamación en el esófago, diverticulosis y diverticulitis, colitis ulcerativa o ulcerosa y enfermedad de Crohn, pólipos del colon o cáncer de colon, estómago o esófago.

Enseguida, dijo que el parlamentario formoseño permanece en “una sala de cuidados intensivos, y con coma farmacológico, la vía más adecuada para su recuperación”

Una colostomía es una abertura en el vientre (pared abdominal) que se realiza durante una cirugía. Por lo general, se necesita una colostomía porque un problema está causando que el colon no funcione correctamente, o una enfermedad está afectando una parte del colon y esta debe extirparse.

La recuperación completa de una colostomía puede tomar hasta dos meses. Durante este tiempo, tendrá restricciones en lo que puede comer mientras el colon se cura. Si la colostomía es temporal, podría necesitar una cirugía de reversión, o cierre, luego de que el colon se haya curado.

En una colostomía las heces fecales dejan de evacuarse por el ano y la evacuación se realiza a través del estómago, el cual, al carecer del músculo esfínter impide que la persona pueda controlar la evacuación de forma voluntaria. De manera que la persona necesita llevar una bolsa recolectora adherida a su vientre.

Por otra parte, desde el entorno del senador ultragildista, trascendió que en Formosa no le pudieron practicar una tomografía ni una resonancia magnética, porque “los equipos con que cuenta el Hospital de Alta Complejidad no son aptos para pacientes con más de 120 kilos”. Ante ese cuadro, y otras perspectivas que se analizaron en el entorno de los médicos que lo trataron, se decidió el traslado al Italiano.

Imagen referencial.