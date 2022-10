Gildo apura la campaña, y ahora puso por debajo del sistema de salud local al de Capital Federal

Al tomar la palabra, se dirigió a las personas que hablaron antes que él y dijo que, “después de escuchar a todas y todos, me siento sumamente orgulloso de ustedes, porque quiere decir que hemos sembrado en tierra fértil”.

“Primero quiero agradecerle a Mónica (Argüello, directora de la EPEP 82), por su férrea defensa a los docentes, porque es cierto, podemos tener escuelas lindas, podemos tener todo el equipamiento necesario, pero sin los docentes no podemos tener lo más importante de una educación, que es la calidad educativa”, sostuvo, en modo campaña.

Y agregó: “Porque ahí formamos los valores de los chicos y las chicas que van a ser después los que nos van a conducir a este bendito pueblo de Formosa”.

En ese sentido, el primer mandatario manifestó que todos los formoseños “debemos estar orgullosos de dos cosas: la educación pública y la salud pública del Modelo Formoseño”.

“Yo escuché por ahí, con la desgracia de estar enfermo nuestro senador nacional y que tuvimos que trasladarlo a la CABA, a algunos decir que siempre hablamos del sistema de salud de Larreta y tuvimos que llevarlo ahí”, señaló.

Y aclaró: “Quiero decirles que se equivocan, yo no conozco el sistema de salud de Larreta, el senador Mayans se fue a un hospital privado, no público de la CABA”.

Asimismo, Insfrán ratificó que “quiero dejar esto en claro” porque “dijeron que yo miento y yo no miento”, ya que “Formosa tiene el mejor sistema de salud pública del país”.

“Los que hablan mal de nuestro sistema de salud perteneciendo a él, qué podemos decir, son traidores y para los traidores ni justicia”, sentenció, reafirmando su reconocida verborragia, y escondiendo a los destinatarios de sus acusaciones.