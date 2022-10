Obreros de UNITAN denuncian malas condiciones laborales, y advierten que puede pasar lo peor

Advierten que muchos empleados trabajan bajo temperaturas muy elevadas, superiores a los 60 grados porque el sistema de ventilación no funciona, y que pese a reiterados reclamos, la solución no viene. “Nos acusan de un paro encubierto, pero la verdad es que sólo reclamamos soluciones en defensa de la vida de los compañeros”, dijeron desde el gremio del sector. Hay un temor generalizado por la vida de los obreros.

Nicolás Barrientos (en recuadro), secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Tanino y Afines (STITA) se mostró muy preocupado por las condiciones laborales en que se desempeñan sus compañeros en Unitán, y desestimó que el gremio esté llevando adelante un paro, como lo denunciara la patronal.

“El Ministerio de Trabajo nos citó para una audiencia, porque la empresa denuncio que hicimos un paro en la fábrica; simplemente nuestro reclamo es que reacondicionen un sector en el cual los compañeros están trabajando mal, con temperaturas muy elevadas y la ventilación no funciona correctamente”, advirtió.

“La empresa acusa que estamos haciendo un paro encubierto, cuando la verdad es que, simplemente, pedimos que se repare y que se ponga en condiciones la planta para resguardar la integridad física de los compañeros”, sostuvo.

Barrientos, además, reveló que el gremio que lidera en Formosa presentó, hace un mes y medio, una denuncia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, la que fue derivada a una subsecretaria; ahora estamos a la espera de la inspección que corresponda”.

“Claramente acá hay precarización laboral, y por seguridad, higiene y salubridad, esa inspección debe constatar lo que está ocurriendo”, reparó.

Del mismo modo, el sindicalista que durante su testimonio encabezaba una ruidosa manifestación frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo, contó que la semana pasada, la Dirección de Bromatología Municipal envió una inspección a la planta. “Yo acompañe al inspector y le mostramos todas las irregularidades, en cada uno de los sectores”.

“Todos podemos dar testimonio de que la planta está muy deteriorada, afectando nuestra seguridad e higiene”, tiró. “Como sindicato, pedimos que la empresa tome con seriedad la situación, tuvimos compañeros accidentados, porque están laburando en malas condiciones, simplemente ese es nuestro reclamo; no hay ningún capricho del sindicato, simplemente dejamos el cese de actividades en el sector donde están las malas condiciones”, precisó.

“En realidad se trata de la caldera más que nada, pero en este momento estamos reclamando por un sector por el que hace 4 años se conformó una comisión de seguridad e higiene mixtas, entre parte de la empresa y parte del sindicato, y en cada reunión llevamos todas nuestras inquietudes y vimos que la empresa nunca tomo con seriedad el asunto; es más, tuvimos reuniones de entre cuatro a cinco meses que fueron repetitivas y que la empresa siempre venía con la misma respuesta de que va a reparar”, detalló.

“Llego el momento en que dijimos basta, no podemos poner en riesgo la integridad física de los compañeros; es más, cuando se accidenta alguien es cuando acuden a reparar o a tomar con seriedad, pero este sindicato no va a permitir mas eso, trabajamos a temperaturas de 60 grados, es muy riesgoso; además de que la ventilación no funciona correctamente hay algunos equipos que necesitan de un aislante térmico que en este momento no lo tienen y los compañeros se exponen a altas temperaturas todo el tiempo”, insistió.