EL OFICIALISMO INSISTIRA CON GILDO Y EBER, Y APELARA A LA PETU PARA DESALOJAR A JOFRE

En plan de hipótesis, hoy todo vale, pero, más allá de conjeturas e indicios, muchos hechos avalan el planteo. Gildo habla, y no hace falta ser un erudito, ni un rastreador experto de huellas discursivas para captar sus limitaciones; tampoco su habilidad para decir tanto, poniendo tan poco en todo aquello que abarca la comunicación.

Es muy elemental, tanto que ese rasgo tal vez constituya su principal fortaleza, a diferencia de otros que deben aplicar mucho más esfuerzo, capacidad y carisma. No necesita terminar la frase y la audiencia, la suya, la que su ejército le puso, lo aplaude, y alienta. Así el círculo discursivo se cierra, y el resultado es el mismo que suelen recoger los líderes verdaderos.

Poco amigo de los cambios, prefiere insistir con lo que tiene, sobre todo, si sus objetivos se cumplen. Lo hizo siempre, por eso Floro Bogado estuve a su lado tanto tiempo, lo mismo ocurre con la mayoría de sus colaboradores más cercanos.

La misma mirada hay que echarle a lo que viene; ese es el respaldo que avala la continuidad de Eber Wilson Solis, el nuevo compañero de ruta que se muestra cercano y sumamente leal, y convencido del mismo proyecto que encara el Uno.

La estrategia que esta vez aplicará para la capital, es la misma que le sirvió para desalojar de la Municipalidad de Pirané a Juan Zaragoza, el intendente peronista díscolo que lo enfrentó, pero terminó sucumbiendo ante la mañosa Ley de Lemas.

Gildo ofrecerá al electorado a varios candidatos a intendente de la capital, para evitar que Jorge Jofré gané las elecciones por tercera vez consecutiva, una empresa sumamente complicada, teniendo en cuenta el nivel alto de adhesión del ingeniero.

La idea del anciano caudillo es que la concejal María del Carmen Petu Argañaraz sea su candidata, un cliché no menor, al momento de decidir el voto; se sabe, muchos formoseños esperan el concejo de Gildo para meter el sobre.

En el bunker de la periodista, nadie dice nada, aunque el murmullo cimienta las esperanzas respaldado en el ideal de que la Petu puede convertirse en la primera intendente mujer de la ciudad, y todos los atributos que ello implica al momento de construir una imagen basada en el género.

Por ahora no hay fechas para el 2023; se descuenta que serán desdobladas de las nacionales, y que las nuestras podrían ir entre abril y mayo.