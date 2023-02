BLASICH PPROPUSO A PATRICIA CAPELLO COMO VICE DE LA FORMULA QUE ENCABEZA PAOLTRONI

José Francisco Blasich, el principal referente del radicalismo que integra el espacio que impulsa la candidatura a gobernador de Francisco Paoltroni, dijo que comparte la visión de provincia del empresario rural, y admitió no tener dudas que en “un mano a mano” Gildo Insfran será derrotado. Planteó su versión de los jóvenes formoseños, y aseguró que necesitan un cambio de paradigma y de oportunidades en su propia tierra.

“Como trabajador independiente, ciudadano y formoseño, he venido trabajando desde el año 2012 en procura de aportar mis ideas y propuestas a la UCR, el espacio que siempre integre”, reconoció el empresario radical en un documento que hizo llegar a esta Redacción.

“Fui pre candidato a diputado nacional en 2015, y candidato a diputado provincial en 2021; siempre con la mirada de que nuestro partido tuviera los deseos de ganar las elecciones”, admitió.

“Pero me di cuenta en estos años trabajando como vicepresidente del Comité Capital, luego como Secretario de Economía, y dos periodos consecutivos como convencional provincial, que la gente busca lo nuevo, es decir la renovación de la política”, asumió Blasich.

“Creo que para hacer política en nuestra Provincia no basta con las criticas únicamente, sino pasar al terreno de las ideas y propuestas, tomar contacto con la realidad de nuestros comprovincianos; es decir, conocer sus realidades en cada localidad, como y de que viven, sus abandonos por parte de las autoridades, cuáles son sus pensamientos, sus deseos, que esperan de una oposición seria, responsable y con credibilidad”, subrayó.

“Recostado en este pensamiento, he tomado la decisión política y junto al equipo que integro desde 2012, de acompañar al ciudadano Francisco Manuel Paoltroni como candidato a gobernador por Formosa 2023”, dijo Blasich, confirmando un lugar que trascendió públicamente desde que Paoltroni anunció su candidatura.

“Los motivos son varios, pero, sobre todas las cosas, compartimos la visión de la Provincia que queremos en su conjunto: desarrollo, crecimiento, modernidad, inversión, y fundamentalmente queremos, libertad, mejor democracia y participación de nuestra gente”, planteó.

“Como opositor a este gobierno vengo trabajando hace muchos años, pero también es esta mi mirada como oposición”, amplió.

“Propongo a los partidos políticos que acompañen a este candidato en la patriada, porque esta oportunidad es única en casi 40 años de democracia, donde un hombre joven con capacidad, trabajo, y propuestas concretas toma un compromiso de esta magnitud”, opinó.

“Hago este llamado y esta comprensión buscando la reacción de nuestros políticos, sobre todo los que somos opositores en todo el territorio provincial”, subrayó.

“Y en este punto como militante de muchos años en la Unión Cívica Radical, pilar fundamental de la oposición durante estos años, compartí y analice a una gran persona, profesional, buena vecina, con trayectoria, y militante activa del radicalismo: la Dra. Patricia Capello, quien, estimo puede acompañar en la formula como vicegobernadora a Francisco Manuel Paoltroni”, postuló Blasich.

“Además considero que la única forma de ganar la elección es un mano a mano, lo nuevo le gana a Insfran”, insistió.

“También veo un cambio generacional en el electorado en Formosa, los jóvenes que no ven futuro en Formosa, pero si ven en Francisco Paoltroni una gran oportunidad de quedarse en su provincia y no tener que emigrar a otros lugares, del país o del mundo en busca de un futuro más próspero”, apreció.

“Reitero, es una opinión muy personal y particular que tengo hacia la Dra. Patricia Capello (recuadro), por su profesión, trabajo, y una gran militante y dirigente de la Unión Cívica Radical, reúne todos los requisitos para acompañar a Paoltroni”, reafirmó.