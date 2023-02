FABIAN OLIVERA: “TENEMOS EL EQUIPO Y LA CONVICCION PARA GANAR LA CIUDAD”

Fabián Olivera cree que de nuevo todo se resolverá con el puñal entre los dientes, como ha estado ocurriendo en esta nueva etapa democrática, donde las distancias entre los candidatos fueron pequeñas.

“Tenemos el equipo para ganar la ciudad; soy un convencido de eso; el trabajo que venimos haciendo con Gabriela Neme no para de crecer, el apoyo en los barrios y la gente poniéndose a disposición son señales muy elocuentes”, justificó.

“El oficialismo seguramente volverá a apelar a Jofré para retener la principal ciudad de la provincia, un funcionario que no para de desgastarse, y ahora se esconde detrás de la figura de Gildo Insfran, temeroso de sus propias chances”, planteó.

“A las cosas hay que decirlas de frente y directamente, sin dilaciones, el ingeniero viene de un año tranquilo, pese a una gestión horrible; el intendente hizo la plancha; eso, de todos modos, no alcanzó a esconder ni a disimular los enormes problemas con los que convive el vecino de la capital”, embistió.

“No hay lugar ni tiempo para las improvisaciones, integro un equipo con gente experimentada, con proyectos tan reales como necesarios para el actual estado de cosas de la ciudad”, subrayó.