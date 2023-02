EL IASEP SELECCIONA A QUIEN MULTAR, Y EN SU ESCALA DE VALORES REVIVE LOS ´70

El enfrentamiento entre el IASEP y los prestadores de salud de la provincia se acomodó en un extraño rincón de incertidumbre, y la porfía por los aranceles es una dura trompada contra miles de formoseños, que deben lidiar con la falta de información y sus propios males. Entretanto, reconocidos profesionales locales, especializados en radiología mantienen activa su decisión de no atender a afiliados del PAMI y del IASEP, en desacuerdo con los bajos aranceles que ofrecen esas prestadoras, y molestos con la actitud intransigente para hallar un punto de acuerdo. “Nadie tiene la verdad, chequeando nuevamente me dijeron que nadie sabe de FEMEFOR, mientras ACLISA sigue cortado”, admitió un auditor médico de IASEP.

Sobre las clínicas, confirmó que el Formosa, Vrsalovic, 3 de Diciembre y el Instituto Modelo de Gastroenterología (IMG) no atienden; sin embargo, a renglón confirmó que el ultimo de esta lista fue multado.

En la lógica peronista que rige cada vez con mayor fuerza y salud en Formosa, lo ocurrido con este instituto de parte del IASEP es debido a cuitas pendientes entre guampañeros del PJ. Se trata de una vieja rivalidad: Claudio Samaniego vs Medardo Paredes, este último padre de Sebastián, prestigioso gastroenterólogo titular del IMG, y yerno del ministro del Superior Tribunal de Justicia local, y exministro de Economía, Ricardo Cabrera

Las cuentas pendientes vienen desde los trágicos, para el país, años 70; el PJ quedó anclado, y revive con intensidad, cada tanto a esos años.