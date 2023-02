Aliado gildista atacó a Sinforiano López, y lo acusó de traicionar la causa peronista y a los compañeros

Juan Ramón Lezcano, líder local del Partido Nuevo Encuentro, no se guardó nada esta vez, y apelando a su rica y durísima verborragia puso contra la pared al diputado provincial Sinforiano López, al que identificó como “aliado de la oposición que pretende volver al gobierno para llevar adelante el saqueo de siempre para beneficiar económicamente a la oligarquía traicionera y entreguista”.

“La oposición política con la complicidad de una agrupación que integra hoy el Frente de Todos, ésa que se apropió del nombre de "Evita" para sentarse a negociar con Mauricio Macri a través de Carolina Stanley cuándo ésta conducía el Ministerio de Desarrollo Social, pareciera no contar con otro pretexto que el de siempre: la supuesta bomba económica”, planteó el dirigente en un documento, al que tituló "El mismo pretexto para un nuevo saqueo organizado".

Ambas organizaciones pertenecen al peronismo local que lidera Gildo Insfran, pero ese punto de encuentro parece no ser suficiente para evitar el duro reproche de Lezcano. “Públicamente salieron en patotas a expresar por sus medios de comunicación el discurso falaz de que "están dejando una bomba económica que va a explotar en 2024". Hay que entender que siempre que llegaron al gobierno, asumieron su responsabilidad de gobernar con las cuentas ordenadas, con reservas millonarias en el Tesoro Nacional, empresas nacionales recuperadas de las garras del invasor con el falso título de inversor o empresario”, contextualizó.

“Una destrucción económica pensada, planificada y puesta en ejecución cada vez que la mayoría del pueblo les confió su voto para que lleguen al gobierno de la Nación. Desde ese lugar de poder han demostrado ser empleados de los poderes políticos y económicos que desde 1942 vienen esquivando la economía de nuestro país con sus nuevos métodos cómo por ejemplo a través de supuestas empresas multinacionales que con la ayuda de los entregadores que se desempeñan en la actividad política y judicial, con herramientas jurídicas de privatizaciones sospechosas de empresas estatales y recursos naturales, impidiendo al pueblo argentino su uso y explotación económica para resolver nuestros problemas económicos y sociales”, amplió.

Para Lezcano, “la pelota está del lado del elector, la tarea es saber desarmar el discurso tramposo, traicionero que siempre utiliza éste grupo de personas que han logrado hacerse del partido centenario y desde ahí lograr alianzas con mafias que operan dentro del Poder Judicial, medios de comunicación y del sector empresarial dedicados a derribar todas las políticas destinadas a resolver problemas del área económica (Inflacion-Dolar-Evasion-Etc) cada vez que al gobierno Nacional y popular le toca conducir los destinos del país”.

Y siguió en la misma línea: “La oposición, con la ayuda de la agrupación aludida pretenden volver al gobierno para llevar adelante el saqueo de siempre (Golpe del 30, 55, 76 Menem, De La Rua, Macri) para beneficiar económicamente a la oligarquía traicionera y entreguistas. Su negocio consiste en ceder la soberanía nacional a los poderes extranjeros a través de firmas de documentaciones que destruye económicamente a nuestro país por décadas como por ejemplo, el escandaloso préstamo firmado por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional dinero (U$U 44.000.000.000) el que, éste personaje oscuro y sus amigos hicieron desaparecer como por arte de mafia”, embistió.

“Ésta agrupación política que opera dentro del Frente de Todos en detrimento del Proyecto Nacional y Popular generalmente se disfraza de organización social o desarrolla actividades de ese tipo, pero con sus acciones refuerza el discurso opositor - "la pobreza es generada por el gobierno nacional y popular o populistas, de ésa manera ganan las elecciones, porque los pobres no saben votar" -realizan merenderos, comedores en algunos barrios o localidades a sabiendas de que la voluntad política de nuestro gobierno, es que cada familia comparta el pan en su mesa junto a todos sus integrantes. Esas acciones lesionan a nuestro gobierno. También supuestamente realizan construcción de escuelas, se ponen en contra, en frente de nuestras políticas públicas destinadas a resolver problemas colectivos (Plan Nutrir; Soberanía Alimentaria; más de 1500 obras educativas en nuestra gestión), la demagogia política para saciar las ambiciones personales de algunas o algunos supuestos dirigentes políticos o sector, debe ser erradicado de la actividad más importante creada por el ser humano, la política”, redondeó.