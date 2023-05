EL RETORNO DE FABIAN OLIVERA "RENUEVA Y AGITA" LA OFERTA RADICAL

Tras su sorpresiva salida de la agrupación que lidera Gabriela Neme, Fabián Olivera apenas acudió argumentos generales para justificar la decisión, aunque subrayando el afecto que mantiene por la diputada del peronismo disidente. Lo demás fue un silencio quirúrgico, pese a que continuó señalando en las redes los problemas que visibilizaba en la ciudad, sobre todo en materia de servicios públicos municipales.

En las últimas horas, fue convocado por Carbajal, con el que, de todos modos, mantenía un diálogo frecuente y coincidente sobre el escenario político provincial, pero, sobre todo, opositor.

“No tengo ningún interés electoral, no vengo por un cargo”, avisó el exedil ni bien se encontró con el postulante de la oposición, y precisó: “Mi interés es trabajar por el partido, aportando la experiencia que construí en tantos años en el Concejo Deliberante de la ciudad”, justificó.

El planteó cayó bien en el espacio de Carbajal, un caminante incansable de los barrios y del interior, pero muy poco oxigenado por las principales cabezas del propio partido, en lo que debe entenderse como una actitud reincidente en cada proceso eleccionario.

De todos modos, la incorporación de Fabián incomodó a algunos sectores del radicalismo, sobre todo, donde no vacilaron en identificar la llegada como un intento solapado de acceder a algún cargo electoral.

Dentro de esa mirada, muchos aseguran que Olivera puede convertirse, en breve, en el próximo candidato a la Intendencia capitalina, un cargo al que también aspira Miguel “Mono” Montoya, como oferta del radicalismo de la ciudad.

Desde afuera, la eventual candidatura no puede desmerecerse; más allá de su talla partidaria, Montoya es un candidato de laboratorio, y no consigue remontar en el gran público. Olivera siempre aportó un interesante caudal de votos, pero, claramente, su presencia puede significar una directa interferencia en las apetencias de los demás postulantes al mismo cargo.