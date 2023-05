Mansilla desestimó el intento de proscripción de Gildo, y dijo que el voto popular volverá a avalar el modelo

“Hoy estamos viendo en Formosa como operadores políticos y medios de comunicación nacionales ejercitan la intolerancia y la antipatía política, deformando la realidad y la misma política con procedimientos superestructurados y planificados valiéndose del poder mediático que hoy no está en Formosa, sino en la metrópoli nacional. Todo tendiente a alcanzar objetivos de ocupación de espacios de poder político y social, cosa que les son negados por el mismo pueblo a quien ellos quieren domesticar y mal informar consuetudinariamente, para ello acuden a todo tipo de artimaña”, parafraseó el abogado de extracción peronista de Formosa.

“Hoy vemos como, en busca de un objetivo que no pueden alcanzar, buscan aliados "democráticos" institucionales como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otros gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales; todos se cuelgan de la corbata de Gildo Insfran, y hasta el mismo Larreta, Bulrrich, Miley y otros presidenciables tratan de sacar réditos políticos atacando ferozmente a nuestro conductor y guía político”, apreció.

“Vemos como, descaradamente, se refugian en un antecedente, resolución o jurisprudencia para proscribir a una persona a ser reelecto a la gobernación. Toman los casos de San Juan y Tucumán para arremeter contra el poder constituido en nuestra provincia; esos antecedentes no tienen nada que ver con nuestra realidad electoral provincial”, afirmó. “Nosotros, a diferencia de esas provincias, tenemos una ley democrática, surgida del pueblo y representada en la Cámara de Diputados (Ley de Lemas); de esa misma fuente surgió una reforma de la Constitución Provincial que habilita a nuestro gobernador a ser reelecto”, redondeó.

“Es hora de poner la cosa en claro, el argumento de la alternancia no solo surge de la ley, sino de la exposición que hace Gildo al someterse cada cuatro años a una reelección, y es el mismo pueblo quien tiene la posibilidad de establecer esa alternancia”, consideró.

“Estamos en presencia de una provincia autónoma, miembro de un Estado republicano y federal, haciendo uso de una facultad no delegada al Gobierno Nacional (art. 121 CN), tal es el caso que cada provincia autónoma tiene la prerrogativa de dictar sus propias leyes electorales”, agregó.

“Por eso, es distinta la situación de nuestra provincia, porque la misma Constitución Provincial habilita la reelección y no colisiona con la Carta Magna Nacional; en otras palabras la alternancia está establecida por ley, y es el mismo pueblo quien decide esa alternancia, eso dota no solo de legalidad, sino de legitimidad a una reelección del Dr. Gildo Insfran”, continuó.

“Todos estos cuestionamientos y artilugios vemos en dirigentes opositores sin trayectoria política al cual yo los llamo "candidatos de la pandemia", surgidos de la crisis sanitaria que vivió el mundo; mientras los países no sabían como manejar la pandemia, acá transcurrió de forma responsable y eficiente, estableciéndose un sistema sanitario de contención al virus, mientras estos dirigentes opositores lo echaron a perder y vinieron los contagios masivos”, reafirmó.

“Así es que hoy estos dirigentes pos pandemia venían haciendo política con la salud de la gente desde el inicio mismo de la crisis. Hoy son todos candidatos a algún cargo electivo; creo firmemente que la continuidad de Dr. Insfran, con él está garantizado el modelo, la ley lo habilita y el pueblo lo legitima con su voto”, enfatizó.

“Vamos a seguir teniendo un gobierno surgido de la voluntad popular. Todo planteamiento que se haga para proscribir a nuestro conductor va a caer en abstracto, y los opositores tendrán que volver al recurso de persuasión para convencer a la gente para que los voten”, advirtió.