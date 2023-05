RAMIRO, UN ÑOQUI SUPERIOR

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri utilizó algunas horas de su apretadísima agenda para bajar línea a estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa, pero no hizo más que blanquear la incoherencia política con que se mueve, ya que por un lado defiende, lo que por el otro rechaza.

El ahora candidato a intendente de la Capital provincial, en el Congreso de la Nación no defendió el presupuesto del establecimiento superior, siempre se mostró en apoyo a la intervención, que desde las sombras ejecutó infructuosamente el gobernador Insfran. También, está de acuerdo con el desfinanciamiento para que no funcione el comedor universitario, y tal vez lo más indignante: es un ñoqui más del Estado, sencillamente no concurre a dar clases en la Facultad de Recursos Naturales, pese al vínculo contractual que lo une con la unidad académica. Pero, para posibilitar este tipo de conductas, cuenta con la connivencia de la jefa de la facultad, Ilda Cayetana Villalba, otra reconocida adicta al régimen, y a sus tropelías

Se trata, de otro personaje del Gildismo que quiere hundir a la UNaF, miembro privilegiado de las contradicciones del régimen: Gildo busco mil maneras de intervenir a la Universidad Nacional de Formosa, y ahora teme que la Corte Suprema intervenga en su reelección eterna, perpetua y posiblemente hereditaria.