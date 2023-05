CARBAJAL SE PONE AL HOMBRO LA CAMPAÑA, Y ANALIZA CAMBIAR DE CANDIDATURA

Apoyado en su fuerte compromiso social y político, asumido en 2021, cuando anunció su convicción de pelearle la gobernación a Gildo Insfran, son horas determinantes para Fernando Carbajal, candidato a gobernador del Frente Amplio Formoseño, esa maraña de espacios políticos que convergen en un acuerdo electoral, cuyo objetivo formal es echar del quinto piso al caudillo peronista local.

El abogado no parece representar al candidato ofrecido por el radicalismo y sus asocios a la sociedad; deambula demasiado sólo los barrios de la ciudad, sus apariciones son más para responder el hecho fuerte del día, como la presentación de este lunes ante la Corte buscando impugnar la nueva postulación de Insfran.

Entretanto, el grueso de la dirigencia partidaria está muy entretenido en sus propios objetivos, esos que siempre suenan a corto plazo, como lo representan las candidaturas.

Gabriela Neme, la peronista disidente que integra el frente opositor, se sabe, juega su propio partido, subida completamente a su postulación a la Intendencia capitalina, mientras su verdadero capital electoral es un completo misterio.

Miguel Mono Montoya, el radical que también aspira a desalojar a Jorge Jofré de la Comuna de la ciudad, no parece contar con la aptitud necesaria para arrastrar al colectivo, y no pocos ya se dieron cuenta que su imán está completamente amesetado.

Ante este panorama, al que además hay que unirle la precariedad financiera, y la topadora electoral que avanza en sentido contrario, Carbajal hace un enorme esfuerzo para no detener su camino. Pero se le está haciendo cuesta arriba; ya se dio cuenta que sus posibilidades cada vez se limitan más, y que el objetivo de máxima se parece más a una utopía que a una posibilidad objetiva.

Ante un escenario de esta magnitud, no resulta descabellado conjeturar que Fernando analiza meter a otro candidato a un tercer intendentable, buscando un golpe de efecto que motorice al conjunto, pero que también renueve las posibilidades electorales.

Y es ahí, donde se recuesta la chance de que sea el propio exjuez quien abandone su postulación a la gobernación, y busque ganar la Municipalidad capitalina, la única jurisdicción donde la oposición consigue llegar a la gente, porque el resto del territorio, ya se sabe, es tierra arrasada ¿Tiene un Plan B la oposición para reemplazar a Carbajal?