UCR: DECIDIDO RECHAZO EN EL INTERIOR, A LAS CANDIDATURAS REPETIDAS

El armado de listas está encontrándose con una fuerte resistencia en los pueblos de la provincia de Formosa, no están dispuestos a compartir ofertas con dirigentes que vuelven a postularse, sobre todo para cargos legislativos. Muchos problemas en el interior para armar las listas.

Los diputados provinciales Osvaldo Zárate y Juan Carlos Amarilla figuran entre los más rechazados, y, en menor medida la joven abogada Julieta González a la que reprochan su reciente incorporación a la vida dirigencial activa.

Zárate y Amarilla comparten una repetida vigencia en cargos legislativos provinciales y municipales, y sus nombres son muy criticados por la dirigencia del interior provincial, quienes exigen caras nuevas, como aval de una necesaria renovación en respuesta a los problemas sociales que plantea cada vez con mayor estridencia la ciudadanía formoseña.

A ambos diputados provinciales ya no les alcanza con el protagonismo mediático, el frecuente antagonismo con el oficialismo, y algunas esporádicas movidas políticas y parlamentarias para justificar un nuevo período legislativo. Es que el desgaste propio del esquema repetido, y la falta de respuestas concretas, son contrapesos muy difíciles de sortear, sobre todo, cuando la falta de recursos financieros y de ideales y propuestas renovadoras no abundan.

En el caso de Julieta, el reproche tiene que ver con su rápido despegue en el campo político, aunque la abogada se lo ganó a fuerza de compromiso social y fuertes exposiciones en momentos difíciles de los últimos acontecimientos sociales, principalmente durante la pandemia donde se constituyó en una de las más fuerzas defensoras de la libertad de las personas.

Pero, para muchos radicales, deben primar la experiencia dirigencial, la militancia y evitar caras repetidas.

Todo este escenario se da en un momento complejo para la oposición, donde su dirigencia no consigue consensuar ni armonizar un proyecto en conjunto, capaz de enfrentar con chances electorales a la topadora oficialista que encabeza el gobernador Insfran.

INVITACIÓN POR FACE Entretanto, el radicalismo se está encontrando con inconvenientes infrecuentes para armar sus listas con candidatos a concejales en varias localidades del interior provincial. Aparentemente, la falta de un programa de incentivo permanente para formare cuadros ubica al principal partido de la oposición ante este panorama. En Tres Lagunas, el presidente del comité radical del lugar, Víctor Silvera invitó al vecindario a conformar las listas de candidatos a concejales, una opción infrecuente, pero claramente necesaria para que el espacio ofrezca su compromiso público a los habitantes. El dirigente apeló a su cuenta personal de Facebook donde invitó a los vecinos de Tres Lagunas a "ser participes de la conformación de listas a intendente y concejales de JxC de las elecciones de junio". "Los interesados pueden presentarse en Av. Eulogio Gómez y Manuel Díaz ante el suscripto", precisó Silvera.