ENTRE LA INCLUSIÓN Y LA EXCLUSIÓN

En tiempos electorales, surgen las propuestas políticas destinadas a los ciudadanos. En algunos casos, un poco escondido, por ejemplo Junto por el Cambio (Cambiemos) y Paoltroni; y en otros casos, muy a la vista de todos, transparente, desde hace años, el peronismo de Formosa.

Como sabemos, la oposición que es JxC (Cambiemos) y Paoltroni, quieren instalar el neoliberalismo (políticas para ricos) en Formosa, frente a las políticas para todos del peronismo ¿Cuáles son las acciones concretas de ese neoliberalismo? Veamos: el lema es excluir, excluir a las mayorías, y concentrar, concentrar entre ricos. Por ejemplo, proponen un modelo agropecuario cada vez más desigual: mucha tierra en pocas manos, muchos productores pequeños, excluidos de la tierra, quizás aceptarlos como peones. Sería el mayor acercamiento a la tierra, que podrían tener.

Estos neoliberales, quieren quedarse con la tierra formoseña, y enviar a sus pequeños productores, a engrosar los barrios de la periferia de las ciudades, a pedirles limosnas a ellos mismos (cortar el pasto, arreglar jardines, pintar una verja, etc.). Los representantes de estos sectores antipopulares, escriben en los diarios de sus aliados oligarcas, tradicionales representantes de la injusticia en la historia argentina, que derivaron en lo antipopular, antiperonismo, con acciones gravísimas, como el gran hito de la historia miserable, como los bombardeos a la población civil en Plaza de Mayo en 1955, asesinando a familias, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

Estos opositores en Formosa, son terratenientes, antipopulares, se ocupan de fugar dólares, proponen privatizar los bienes del Estado, que son de todos y todas, para quedarse con lo mejor del pueblo, en sus patrimonios. Su propuesta general fue reestructurar el Estado, en base a un ajuste estructural diseñado afuera del país, lo cual significó el abandono de su fortaleza en beneficio de las grandes empresas oligopólicas del mercado.

¿Qué sociedad se construye a partir de estas políticas neoliberales? Quieren una sociedad con menos recursos, con más pobres en ella, más desigualdad, y unos pocos ricos, dueños de todo lo que genere ganancias.

Para la búsqueda y logros de sus objetivos, cuentan además con la complicidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia nacional, que viene demostrando en forma alevosa la tendencia política a la que responden, al intervenir sin reparo y en abierta trasgresión al orden constitucional y al sistema federal en cuestiones ajenas a su ámbito de competencia natural, al extremo de dar curso procesal a planteos de proscripción de dirigentes/candidatos a cargos electivos habilitados claramente por disposiciones constitucionales de las provincias, como la que pretende impugnar a nuestro gobernador Dr. Gildo Insfran para evitar su candidatura en las elecciones convocadas para el 25 de junio del año en curso. Y pese a ello, por su lado, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anuncia y sigue generando nuevos beneficios para la población de Formosa. Y no, solamente en épocas electorales.

Desde que asumió, en aquellos años 90, nefastos para el país y la provincia, construyó más de 1500 escuelas, algunas son nuevas edificaciones, otras completamente reconstruidas, es decir, más oferta educativa para los niños y jóvenes formoseños.

Se creó una universidad provincial, a partir de la cual, no sólo genera puestos de trabajo, y recibir alumnos, sino que es una construcción social, que impulsa el propio desarrollo comunitario, poblacional, científico, jurídico, pedagógico y productivo, de la provincia.

El gobernador Gildo Insfrán, produce políticas públicas, vinculadas al desarrollo agropecuario, al desarrollo industrial, a la expansión turística, al medio ambiente y ecología; todo lo cual, permite generar un desarrollo armónico en el territorio provincial.

El gobernador ha planificado una logística educativo-tecnológica-, que permitirá crear la expansión académica en ese campo. El sistema tecnológico y científico que se está desarrollando en Formosa, involucrando a la educación técnica, la autopista digital, y el Polo Científico y de Innovación, dando cuenta, de los avances que se han experimentado en Formosa.

Desde que asumió el gobernador, se han construido miles y miles de kilómetros de asfalto, sobre calles de diferentes localidades, caminos, rutas provinciales, carreteras nacionales, lo cual redunda en beneficio, no sólo de la población lugareña, sino también de la comunicación vial, para trasladar la producción, y el turismo interno y externo. También se cuida la propiedad de la tierra; genera puestos de trabajo; fuertísima inversión en salud; prioridades en la educación; miles de viviendas construidas para las familias formoseñas; tecnología aplicada a las necesidades del pueblo. La lista de obras y beneficios para todos y todas las formoseñas, podría ser interminable; son propuestas para que el pueblo formoseño pueda disfrutar, mientras en la oferta, de la oposición, los que disfrutarán, serán unos pocos, y la mayoría seremos espectadores, pobres.

Por ello, las elecciones en Formosa, vuelven a ser escenario para definir la ratificación de un modelo de inclusión social en contracara a la propuesta neoliberal impulsada por una oposición que actúa como satélite del centralismo porteño o la aventura de un empresario devenido a “dirigente” político, cuya propuesta no resulta visible, menos aún comprensible para los potenciales electores.

Tengo la plena convicción que el Modelo Formoseño, conducido por el Dr. Gildo Insfran recibirá en esta instancia electoral, el mayor caudal histórico de apoyo de [email protected] los formoseños.