Consultora le adjudica un triunfo electoral a Gildo, con 17 puntos de ventaja sobre la oposición reunida

El trabajo fue encarado telefónicamente, entre lunes, martes y mediodía del miércoles, últimos, cubriendo una franja de dos mil llamadas, sólo para preguntar la intención de votos de gobernador de la provincia de Formosa.

Los llamados cubrieron un rango de un millar de contactos en la capital, y una misma cantidad entre Clorinda, Laguna Blanca, El Colorado, Pirane y Las Lomitas.

Una vez contabilizadas las planillas, los analistas de la consultora, solo identificada como WT, determinaron que Gildo Insfran cubrió el 59.5% de las preferencias.

Un 42,05% de los alcanzados por la línea telefónica se inclinaron por los candidatos de la oposición, entre Fernando Carbajal y Francisco Paoltroni. Los técnicos se negaron a entregar información sobre el nivel de votación sobre cada uno de los postulantes opositores, aunque dejaron ver que la distancia entre ambos es pequeña.

El margen restante prefirió no adelantar su preferencia, por lo que fue incluido en el rubro No Sabe, No Contesta.