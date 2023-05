¿EN QUE TE CONVERTISTE, OSVALDO?

Venimos del campo nacional y popular, donde los cargos se ganan por militancia, por compromiso, por reconocimiento y por liderazgo.

No somos un club, mucho menos el bar de la esquina, aunque hoy parece que deambulamos como uno u otro, más que como organización política.

Aunque me traicionaste, no te guardo rencor; es más, íntimamente te perdoné, porque puedo comprender la pasión atada a la irresponsabilidad, lo que no significa que comparta tu actitud, aquella de hace dos años, cuando el cargo interrumpió la amistad de casi 40 años.

Lo que acabas de hacer ahora instala una bisagra en el partido, abre una puerta dejando atrás la historia y la convicción de nuestro origen, ese que se emparenta con las grandes luchas sociales y políticas de la Unión Cívica Radical (UCR).

¿Qué te pasó Osvaldo?, ¿En qué te convertiste? Ahora mismo vienen a mi mente aquellos tiempos de la militancia, bajo la tutela de enormes dirigentes: Pereira, Maglietti, Venica, Hernández, y tantos otros, de distintas dimensiones. Recorríamos cada barrio, y casi que conocíamos por el apellido a cada familia y a sus miembros; nos involucrábamos emocionalmente, porque había que sellar un compromiso, y respetarlo con la fuerza de la palabra y de los actos ¿Te acordás?

Tengo sólo reconocimiento hacia ella, y su familia, pero esos valores no justifican la postulación.

Priorizaste el negocio, el apriete, el objetivo personal, por encima del partido, y toda su historia, le diste una dura patada en el culo a aquellos grandes dirigentes.

¿Qué te pasó, Osvaldo? ¡Reflexioná!, ¡Estás a tiempo! Quedan unas pocas horas para rever lo que hiciste, para rescatar al partido, para sacarlo de la humillación y de la caída en que pusiste a miles de nobles militantes de la Unión Cívica Radical de Formosa.

Tu examigo, Fabián Gustavo Olivera