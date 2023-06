LA NEME ATACO UN BUNKER DE VALORES CIUDADANOS, Y POR POCO NO LLEGAN LAS PIÑAS

Ayer de tarde, la candidata a intendente de uno de los sublemas de la oposición, Gabriela Neme, encabezando un grupo de 30 activistas fue hasta la sede que la agrupación peronista Valores Ciudadanos tiene en Cabral al 400, y por muy poco no genera violencia física, cuyas secuelas resultan hoy imposibles de determinar.

Recurriendo a los gritos y un leguaje por momentos groseros increpó a uno de los referentes del espacio que lidera el intendente Jofré, Fabián Cáceres, “la falta de libertad para hacer proselitismo en la ciudad”.

Neme se mostró furiosa porque uno de sus referentes habría sido amenazado con un cuchillo durante una recorrida barrial, pero también porque no le permitieron desarrollar su agenda política en un lugar público.

Cáceres, en su condición de funcionario municipal, se defendió aclarándole que la Comuna no autoriza proselitismo en aquellos espacios donde se realizan actividades programadas por el organismo que integra.

Pero, además, la convocó a bajar el estado de ánimo, y a trabajar en paz y en armonía.

Todo trascendió en medio de un intenso cruce verbal, donde Gaby se mostró enfurecida, casi sacada, con su gente detrás como esperando un desborde, mientras Cáceres apelaba a bajar los ánimos y resolver la situación a través del diálogo.

En los últimos días, Neme fue echada de algunos barrios de la ciudad, mientras ella acusa de ese accionar a algunos sectores del oficialismo y de Valores Ciudadanos, a quienes endilga un permanente ataque contra su persona y su grupo de trabajo político.

El Peronismo no para de acusarla de “traidora”, aunque desde una postura mucho menos mesiánica, y más personalista, la Neme es vista hoy como una gran actriz política, a la que no le falta un equipo de comunicación para la que ella misma se presta armada de todos los gestos y las actitudes propios de la actuación.