“EL PUEBLO TIENE DERECHO A ELEGIR SIN QUE NADIE LE IMPONGA NADA”, DEFENDIÓ JOFRÉ

De este modo, la comuna recibió una dotación de camiones equipados para distintas actividades operativas: compactadores, volcadores, roll off, lava calle, lava vereda, palas cargadoras y contenedores para profundizar el desarrollo vial, hídrico y municipal.

En la oportunidad el intendente Jofré agradeció a militantes y vecinos que se acercaron a presenciar el evento. “Hoy recibimos este hermoso y moderno equipamiento que es una inversión millonaria realizada con fondos del tesoro provincial y que va a potenciar la capacidad del municipio en cuanto al tratamiento de la basura”.

Detalló, y reveló que “en total nos hacen entrega de 13 camiones compactadores, de carga trasera y uno lateral; 9 camiones volcadores, dos camiones lava calles, un camión lava veredas y un camión con grúa para descargar la basura que tienen los contenedores con tapa abajo”.

Agregó que “por otra parte, se entregaron más de 400 contenedores de diferentes capacidades, dos retroexcavadoras, una minicargadora y un sambil para levantar y bajar la basura que se recicla y roll off. Así que con esto seremos más eficientes en la recolección de residuos y en la erradicación de microbasurales”.

“Tenemos dos desafíos por delante en cuanto a esto: aprender a separar la basura húmeda de la basura seca, y sacar la basura en los horarios que está estipulado para cuando pasan los camiones y quede el barrio limpio”, remarcó el jefe comunal y pidió responsabilidad en el uso de los elementos a los trabajadores y trabajadoras municipales.

Para cerrar el discurso, Jofré dijo: “Tenemos una contienda electoral dentro de muy poco, el 25 y no dudo de que el peronismo va a ganar a lo largo y a lo ancho de la provincia y la ciudad y nuestro gobernador Insfrán va a resultar electo nuevamente, más allá de todos los ataques que viene sufriendo. El pueblo tiene derecho a elegir libremente sin que nadie le imponga nada y nadie puede callar su voz”, consideró.