“Somos federales y lo vamos a defender a rajatabla”, desafió el gobernador Insfrán

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó una nueva edición del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” en la EPEP 396 “Salvador Cayetano Formosa” del barrio Itatí, de la ciudad de Formosa.

Para ello, en la jornada de este sábado 3, representantes de distintos organismos provinciales y nacionales brindaron asistencia a los vecinos y vecinas, de manera gratuita, desde horas tempranas, sumándose a los trabajos previos, realizados durante toda la semana, que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad.

En este marco, el gobernador Insfrán, al hablar ante los presentes, expresó categórico que él es “un soldado de Perón y formoseño como ustedes”, aseverando que “no se va a callar y no lo van a hacer callar, porque nosotros estuvimos siempre, aunque seamos el anteúltimo territorio nacional en provincializarse, gracias Juan Domingo Perón, el 28 de junio 1955”.

Subrayó que gracias a la Ley de Provincialización “somos federales y lo vamos a defender a rajatabla”, dejando en claro que “no tengo la culpa de que ellos no sepan ganarse el corazón de ustedes y no tengan la capacidad de persuadir al pueblo”, refiriéndose a la oposición.

Por esto, resaltó que “Formosa es un pueblo esclarecido y por sobre todas las cosas, agradecido”, añadiendo que “hay lacayos que se dicen formoseños y defienden los intereses de los porteños”. Siguiendo esta línea, aclaró nuevamente que cuando habla de “los porteños”, se refiere a la oligarquía. “El pueblo porteño no tiene la culpa, ellos sin darse cuenta, también son víctimas de todos estos que se quedaron con las mejores tierras en la zona centro del país y hoy viven de rentas, pensando cómo hacer para ir a Europa”, sostuvo firme Insfrán.

Y manifestó que “a ellos no le interesa este OPNGT porque es algo que directamente beneficia al pueblo”, destacando que “es un acto de militancia, que concluye este sábado luego de una semana trabajando en conjunto con la Municipalidad, porque en el Modelo Formoseño estamos incluidos todos”.

OBRAS

Además, se comprometió a la construcción de la obra de anexión entre los barrios Itatí I y Itatí II, que fue interrumpida durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri y explicó que ahora está a la espera de la aprobación de obras accesorias.

“Pero yo les aseguro a ustedes de que si no hace la Nación, la provincia lo va hacer, porque es una necesidad y yo he empeñado mi palabra, y mi palabra, para mí, vale más que un documento”, aseguró el Gobernador a los y las vecinas.

Por otra parte, apuntó a quienes hablan de republicanismo, pero “están poniendo al país ante un solo poder, que es el Poder Judicial”, explicando que en una República hay división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Asimismo, expuso que la Constitución de Formosa sostiene que el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en su mandato, podrán ser reelectos. Entonces aclaró: “La periodicidad está en la Constitución y la alternancia ¿Quién decide?”, cuestionó.

Y siguió: “Es el pueblo el que tiene que decidir y eso es lo que pasa en Formosa”, afirmó contundente.

De este modo, hizo hincapié en que “cuando se tratan de cuestiones que son de Derecho Público Provincial, primero se debe agotarla instancia local”.

“Yo quiero aclarar esto, porque es justo y necesario”, aseveró Insfrán, remarcando que “esto no tiene que servir para que el desaliento ni el desánimo cundan en nosotros, que es lo que ellos quieren”, puntualizó.

Por todo esto, al finalizar se dirigió a la comunidad y dijo: “Confío en ustedes y hagan lo que hagan, digan lo que digan, no van a ganar, porque ellos (oposición) solamente dicen que hay que ganarle a Insfrán y a quienes tienen que ganar es a ustedes”.

Y sostuvo: “Para ganarse la confianza de ustedes, tienen que tener un proyecto mejor que el Modelo Formoseño, pero hasta ahora no cuentan con ninguno”.