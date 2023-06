Jofré dejó habilitado el Paseo Histórico “Av. 25 de Mayo”

Acompañaron al jefe comunal el vicegobernador, Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira; el presidente del Concejo Deliberante, Rubén Darío Di Martino; el Jefe de Gabinete de la comuna, Mauricio Nadalich; concejales capitalinos, autoridades policiales, funcionarios provinciales y municipales.

El céntrico lugar incluye una réplica del Reloj Histórico, la refacción del cartel luminoso “Bibolini”, el primer kiosco de la ciudad, el Monumento a la Madre y el primer Banco Rojo, además de la reconstrucción del adoquinado y del bulevar de la avenida 25 de Mayo, entre las calles Rivadavia y Belgrano.

En la oportunidad, Jofré dijo que “hoy estamos viviendo un día importante para los que habitamos la ciudad capital, porque estamos revalorizando nuestra historia y nuestra cultura”. Luego hizo una breve reseña de los monumentos que fueron restaurados, haciendo referencia a la utilidad que se le daba en la Formosa de antaño, enriquecida con anécdotas y testimonios del momento.

“Formosa tiene historia – continuó el jefe comunal –, y nosotros tenemos que recuperarla y sentirnos orgullosos, querer a nuestra tierra y no dejar que nadie hable ni quieran avasallar ni enseñar cómo debemos y queremos vivir. Nadie puede oponerse a que el pueblo formoseño elija libre y en paz quiénes van a conducir los destinos de nuestra provincia”, enfatizó.

“Podemos decir que ese modelo formoseño que planificó el gobernador Gildo Insfrán desde 1995 hoy dio sus frutos; Formosa sentó las bases para que empecemos una etapa productiva, que es lo que se viene”, destacó. “Hoy tenemos una provincia pujante, así que estemos atentos y con los sentidos alerta para que no nos quiten el futuro, los sueños que tenemos de tener una Formosa grande, con ascenso social, en la cual nuestros hijos se puedan desarrollar en paz”, concluyó.

Francisco Ponciano Silva, comerciante de la zona y encargado del manejo del antiguo reloj opinó que “está es una obra maravillosa que hace feliz a la familia, a los formoseños. Seguidamente agradeció al intendente “por tanto amor, porque sin amor esto no puede salir; usted ha revalorizado nuestra historia, y todas las personas de bien tienen que estar orgullosas de vivir en esta ciudad”, finalizó.