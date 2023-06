LA HIPOCRESÍA POLÍTICA

La medida cautelar solicitada por la oposición, contra la reelección de Gildo Insfran, no solo crea una expectativa positiva en todos aquellos que no comulgan con el dirigente y sus seguidores, sino también en todos aquellos dirigentes, pseudos opositores del oficialismo y de muchos otros, inclusive cercanos al gobernador: los primeros porque ven una posible puerta abierta para llegar al quinto piso, y los "allegados" porque tienen la gran esperanza que el dedo mágico de Gildo los impulse como su reemplazante.

"Le pido disculpas al pueblo de San Juan por el espectáculo absurdo que el egoísmo y ambición de la politiquería no está haciendo vivir; Uñac es autor de una maniobra rastrera", atacó, contundente José Luis Gioja, uno de los más importantes dirigentes políticos peronista del país. En igual sentido se expresaron en Tucumán los mismos opositores oficialistas al gobernador Manzur, quienes festejaron la resolución de la Corte Suprema.

Obviamente aquí, en Formosa, tampoco va ser diferente ya que muchos "beneficiarios" de la boca para afuera critican hoy a la Corte, cuando en realidad son los más ansiosos en que lo antes posible caiga la guillotina, sino pregúntenle a Joga que alguna vez creyó que era Roberto Carlos y su millón de amigos.

Muchos que hoy transitan el borde de la cornisa del modelo están con la media sonrisa ante la eventual caída. "La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables, como sin dudas son hoy", dijo alguna vez Mahatma Gandhi.

Este es el karma nefasto de nuestra dirigencia política, y si pensas lo contrario estas crazy...