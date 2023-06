CONTINÚA EN PICADA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNAF

No pare de profundizarse l ahogo financiero y el desfinanciamiento presupuestario que viene atravesando la Universidad Nacional de Formosa, poniendo en constante peligro el pago de haberes del personal docente y nodocente, y haciendo tambalear su funcionamiento.

Este situación hace que el establecimiento no pueda afrontar necesidades prioritarias como la no apertura del comedor universitario, la compra de insumos para el dictado de clases, el mantenimiento y limpieza de la infraestructura edilicia, el pago de becas estudiantiles, la cobertura de cátedras, equipamiento de laboratorios indispensable para las practicas que requieren las currículas de las diferentes carreras, entre otros extensos aspectos

Esto se evidencia claramente y tal vez dejando escapar en las citas las prioridades que se le debe dar a una institución de gestión universitaria para un normal desempeño. Esta grave problemática obedece al catastrófico fracaso de desembarco del gildismo con toda su estructura política y económica, cuyo fin fue desde un principio vulnerar la autonomía universitaria (la falta de apoyo de los diputados nacionales del Frente de Todos en defensa del presupuesto, ministerios, intendentes de los diferentes pueblos, jueces, aprietes genealógicos ,en el aspecto político; puestos laborales, concesiones de obras, proveedurías, reparto de dinero, en el aspecto económico); acompañado de un contexto político con mucha incidencia de Gildo sobre el ministro Jaime Perzick, y el Secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa, en aplicar una política arbitraria en detrimento del presupuesto de la UNaF, amparado en el uso de la discrecionalidad.

La estrategia del gobernante que se ve reflejado en deudas del inciso 1 para el pago de haberes, y deudas de cuatro meses del inciso 2 de gastos de funcionamiento, la no inclusión de programas nacionales de obras edilicias, la exclusión de refuerzos presupuestarios destinadas a las universidades nacionales, la nula adjudicación de diferentes convocatorias de programas de proyectos académicos y de extensión universitaria.

Paralelamente se ha destinado al gobierno de Insfrán más de 4500 mil millones de pesos, y con posibilidades de más transferencias en estos últimos meses en instituciones como la Universidad Provincial de Laguna Blanca, el Polo científico, la sede de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otras; prácticamente Gildo en unos meses consiguió más que el presupuesto anual de la UNaF.

¿Por qué tanto dinero en poco tiempo? es el cuestionamiento más básico.

Es notorio el descontento de la comunidad universitaria formoseña por el ahogo intencional que se produce, ya que los únicos perjudicados son miles de jóvenes estudiantes que viven en Formosa capital o provienen del interior provincial, pero que son de la provincia, y deciden apostar a ella. Mientras, Gildo sabe de esto, pero su accionar aduce que poco o nada le importa poco.