Reapareció Max Talavera, y acusó a Neme de usar a la política como empresa recaudadora de dinero

Max Talavera formaba parte de la lista encabezada por Gabriela Neme para las PASO de 2021 en Formosa, cuando fue denunciado y procesado por estafar a familias de Venado Tuerto, a través de la empresa Max Construcciones que ofrecía viviendas industrializadas.

Las casas prefabricadas no fueron entregadas en los tiempos contemplados, pese a que los adjudicatarios habían hecho entrega de importantes sumas de dinero u otros bienes como vehículos.

El hombre se había postulado como precandidato junto a Gabriela Neme, quien lo presentó como "un joven empresario, pujante emprendedor”. Además venía denunciando que era víctima de persecución política por parte del gobierno de Formosa.

Este lunes, concedió una explosiva entrevista al periodista Darío Navarrete, que conduce “Antes y después”, en la FM 88.1 Radio Formosa, tras pasar poco más de 18 meses de cárcel, y no se guardó nada, apuntando, casi exclusivamente, contra la candidata a intendente capitalina, Gabriela Neme, con la que estuvo muy vinculada apenas dos años antes, cuando cayó en desgracia.

A continuación, los principales extractos de sus declaraciones

Me ofrecieron aranceles a pagar en dólares según los cargos que quería ocupar: desde concejal a diputado nacional y me proponían recuperar en 4 años esa inversión.

Gabriela Neme y Adrián Bogado nunca me hablaron de un proyecto político durante todas las reuniones que mantuvimos; siempre hablaban de plata.

A mí me hicieron poner 75.000 dólares para ubicarme en el primer lugar suplente, que los recibe en mano Gabriela Neme y al lado estaba Adrián Bogado

La que arma y desarma todo dentro del partido es Neme. Adrián Bogado siempre hace lo que dice Gabriela.

El partido nunca tuvo un proyecto político, Gabriela Neme y Adrián Bogado manejan el partido como una empresa para recaudar y siempre ofrecen que una vez que lleguen al poder iban a permitirnos hacer negocios en Formosa.

Neme siempre organiza para que en sus caminatas y recorridos haya problemas y cascoteadas así sale por redes sociales como víctima. Incluso en Juárez yo mismo llevé a una persona para que nos tire piedras y armábamos los incidentes.

Neme siempre supo que yo tenía causas judiciales y después se muestra como sorprendida cuando me detienen. Así miente porque encima cuando yo le aviso me dice que siempre debe haber en el grupo un corrupto. Yo le servía para desviar la atención cuando la atacaban”.

Desde que me detuvieron, Gabriela Neme se borró pero me envió a su abogado para pedirme 20.000 dólares para que me saquen de la cárcel sabiendo que no podían sacarme porque eso se resolvía en Santa Fé.

Gabriela Neme llegó hasta a presionar a mis padres para que vendan vehículos para entregarle plata.

Gabriela Neme y Adrián Bogado siempre buscan un empresario para poner plata. Hay una desesperación por la plata y su espacio funciona como un fideicomiso o como una empresa recaudadora de fondos.